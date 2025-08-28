Krátké protažení pomůže zmírnit potíže způsobené dlouhým sezením, zlepší soustředění, dýchání i celkovou psychickou pohodu. Uvolníte napětí v krku a ramenou, předejdete bolestem zad a podpoříte lepší držení těla.
Nejde o hodinovou lekci jógy, která by vám narušila pracovní režim. Stačí pár minut jednoduchých cviků během přestávky. Dodají vám energii, uvolní tělo i mysl a pomohou lépe zvládat pracovní nároky. Jak na to?
Kočka – kráva na židli
Posaďte se na židli s rovnými zády, chodidla opřete o zem, dlaně položte na stehna.
S výdechem zakulaťte páteř, vtáhněte břicho a bradu přitáhněte k hrudníku. S nádechem otevřete hrudník, stáhněte lopatky k sobě a jemně prohněte bedra, pohled směřuje vzhůru.
Pohyb provádějte plynule v rytmu dechu, 5–10 opakování. Uvolníte tím páteř, bedra, ramena i šíji, zlepšíte držení těla, prohloubíte dech a zbavíte se napětí z dlouhého sezení.
Uvolnění krční páteře
Posaďte se vzpřímeně, ramena nechte volně spuštěná. Pomalu nakloňte hlavu k jednomu rameni a vnímejte protažení na opačné straně krku. Můžete si jemně promasírovat trapéz protahované strany. Pro intenzivnější uvolnění přibližte hlavu šikmo ke klíční kosti. Vraťte se do středu a opakujte na druhou stranu.
Poté spusťte bradu k hrudníku a veďte ji půlkruhem k jednomu rameni, zpět dolů a k druhému rameni. Pokud je vám to příjemné, přejděte do celého kroužku, jako byste chtěli bradou nakreslit kruh před sebou. Pohybujte se pomalu, s dechem, 3–5x na každou stranu. Cvičení uvolňuje krční páteř, trapézy i oblast mezi lopatkami, zmírňuje napětí z práce u počítače a pomáhá předcházet bolestem hlavy.
Předklon na židli
Posaďte se na židli, chodidla na šířku boků pevně na zemi. S nádechem se vytáhněte za temenem hlavy vzhůru, s výdechem se pomalu předkloňte z kyčlí, břicho opřete o stehna a nechte hlavu i paže volně klesnout dolů. Ramena uvolněte, dýchejte do zad a vnímejte, jak se páteř postupně protahuje.
V pozici zůstaňte 3–5 dechů a pak se s nádechem pomalu, obratel po obratli, zvedněte zpět. Předklon uvolňuje bedra, šíji i ramena, zlepšuje prokrvení hlavy a pomáhá snížit napětí po dlouhém sezení.
Úklon v sedě na židli
Posaďte se na židli s chodidly široce od sebe. Předkloňte se z boků tak, aby byl trup mezi stehny, a položte pravou dlaň na zem vedle pravé nohy. S nádechem zvedněte levou paži vzhůru ke stropu, hrudník otevírejte do rotace a pohled směřujte za rukou vzhůru nebo vpřed. Ramena držte od uší, dech je plynulý.
V pozici setrvejte 3–5 dechů, poté pomalu vyměňte strany. Tento cvik protahuje boky, páteř a ramena, uvolňuje bedra a podporuje hluboké dýchání i energii během dne.
Rotace páteře na židli
Posaďte se na židli s chodidly pevně na zemi na šířku boků. S nádechem narovnejte záda, vytáhněte se vzhůru za temenem hlavy a udržujte hrudník otevřený, aby byla páteř dlouhá a připravená na rotaci.
S výdechem otočte trup doprava, levou ruku položte na vnější stranu pravého stehna a pravou ruku na opěradlo židle. Ramena držte uvolněná, pohled směřujte před sebe nebo dozadu za pravým ramenem.
Dýchejte klidně, nádech směřujte „mezi všechny obratle“, dál vědomě prodlužujte páteř a podporujte rotaci. V pozici zůstaňte 3–5 dechů, poté se s nádechem vraťte zpět do středu a opakujte na druhou stranu.
Holub na židli
Posaďte se na židli s chodidly na šířku boků pevně na zemi. Položte pravý kotník na levé stehno tak, aby koleno směřovalo do strany a chodidlo bylo flexované. S nádechem narovnejte záda a otevřete hrudník. S výdechem se pomalu předkloňte z kyčlí dopředu, dokud cítíte příjemné protažení v pravém kyčelním kloubu a hýždích.
Ramena držte uvolněná, dýchejte zhluboka a v pozici setrvejte 5–8 dechů. Poté se s nádechem narovnejte a vystřídejte nohy. Tato pozice uvolňuje kyčle, hýždě a spodní část zad, pomáhá při bolesti beder a dlouhém sezení.
- Pokud vás kyčle táhnou příliš, posaďte se na okraj židle, nechte koleno více otevřené do strany a zůstaňte pouze v rovné pozici bez předklonu.
Orel na židli
Posaďte se na židli s chodidly pevně na zemi. Zvedněte pravou nohu a překřižte ji přes levou tak, aby kotník „omotal“ lýtko. Pokud to není možné, položte nohu jen volně přes stehno. Natáhněte ruce před sebe, pravou paži překřižte přes levou v lokti a ohněte obě paže tak, aby se dlaně (nebo hřbety dlaní) spojily. Pokud to nejde, chyťte protilehlé rameno. S nádechem zvedněte lokty do úrovně ramen, s výdechem je jemně oddalte od obličeje a stáhněte ramena od uší.
Lokty a stehna lehce tlačte proti sobě. Tím stimulujete lymfatický systém a aktivujete střed těla i svaly končetin. Dýchejte zhluboka a vnímejte protažení mezi lopatkami, rameny, pažemi i uvolnění kyčlí. V pozici vydržte 3–5 dechů, poté pomalu uvolněte a vystřídejte strany.
Dech do čtverce
Tip pro zdravá zápěstí: prevence karpálního tunelu
Karpální tunel vzniká tlakem na nervy a šlachy v zápěstí, často vlivem dlouhodobého zatěžování při práci na počítači, psaní na klávesnici nebo používání mobilu. Projevuje se bolestí, mravenčením, brněním či slabostí v prstech.
Jak cvičit:
Pravidelné protahování zlepšuje prokrvení, uvolňuje šlachy, zmírňuje napětí v předloktí a snižuje riziko vzniku karpálního tunelu.
V průměru se každý z nás nadechne přibližně 23 tisíckrát denně, a přesto často zapomínáme na jeho sílu. Dech je totiž nejen automatický proces, ale také mocný nástroj, který máme neustále po ruce. Naučíme-li se ho vědomě ovládat, může se stát naším nejlepším spojencem v boji proti stresu, úzkosti či vyčerpání. A co je nejlepší? Stačí pár minut, třeba během obědové pauzy, a rozdíl pocítíte téměř okamžitě.
Jednou z nejefektivnějších a přitom velmi jednoduchých technik je dýchání do čtverce. Tento dechový vzorec pomáhá uklidnit mysl, zlepšit koncentraci a uvolnit tělo. Díky střídání nádechu, výdechu a zadržení dechu navíc aktivuje parasympatický nervový systém, který přináší pocit klidu a regenerace. Je vhodný nejen při stresu či úzkostných stavech, ale také jako prevence vyhoření.
Jak na to?
- Usaďte se pohodlně, s rovnými zády a rukama v klíně, dlaněmi vzhůru.
- Nadechněte se nosem a pomalu vydechněte ústy.
- Pomalu nadechujte nosem na čtyři doby a vnímejte, jak se plíce plní vzduchem.
- Zadržte dech na čtyři doby.
- Pomalu vydechujte ústy na čtyři doby a snažte se co nejvíce vypustit vzduch.
- Opět zadržte dech na čtyři doby.
- Pro začátek opakujte tento cyklus alespoň pětkrát, ideálně po dobu pěti minut.
Pokud vás přepadne závrať, zpomalte a vraťte se k přirozenému dýchání. Pravidelným zařazením této techniky do svého dne podpoříte rovnováhu nervového systému, zvýšíte odolnost vůči stresu a zlepšíte soustředění.