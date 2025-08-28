Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Pomohou záda i klidná mysl

Trávíte většinu dne u počítače? Bolí vás záda a tuhne vám šíje? Zkuste několik jógových cviků, které zvládnete během pár minut přímo u pracovního stolu v běžném office oblečení.
Na protáhnutí za kancelářským stolem vám stačí pár minut. Vyzkoušejte následující cviky.

Krátké protažení pomůže zmírnit potíže způsobené dlouhým sezením, zlepší soustředění, dýchání i celkovou psychickou pohodu. Uvolníte napětí v krku a ramenou, předejdete bolestem zad a podpoříte lepší držení těla.

Nejde o hodinovou lekci jógy, která by vám narušila pracovní režim. Stačí pár minut jednoduchých cviků během přestávky. Dodají vám energii, uvolní tělo i mysl a pomohou lépe zvládat pracovní nároky. Jak na to?

Kočka – kráva na židli

Posaďte se na židli s rovnými zády, chodidla opřete o zem, dlaně položte na stehna.

S výdechem zakulaťte páteř, vtáhněte břicho a bradu přitáhněte k hrudníku. S nádechem otevřete hrudník, stáhněte lopatky k sobě a jemně prohněte bedra, pohled směřuje vzhůru.

Pohyb provádějte plynule v rytmu dechu, 5–10 opakování. Uvolníte tím páteř, bedra, ramena i šíji, zlepšíte držení těla, prohloubíte dech a zbavíte se napětí z dlouhého sezení.

Uvolnění krční páteře

Posaďte se vzpřímeně, ramena nechte volně spuštěná. Pomalu nakloňte hlavu k jednomu rameni a vnímejte protažení na opačné straně krku. Můžete si jemně promasírovat trapéz protahované strany. Pro intenzivnější uvolnění přibližte hlavu šikmo ke klíční kosti. Vraťte se do středu a opakujte na druhou stranu.

Poté spusťte bradu k hrudníku a veďte ji půlkruhem k jednomu rameni, zpět dolů a k druhému rameni. Pokud je vám to příjemné, přejděte do celého kroužku, jako byste chtěli bradou nakreslit kruh před sebou. Pohybujte se pomalu, s dechem, 3–5x na každou stranu. Cvičení uvolňuje krční páteř, trapézy i oblast mezi lopatkami, zmírňuje napětí z práce u počítače a pomáhá předcházet bolestem hlavy.

Předklon na židli

Posaďte se na židli, chodidla na šířku boků pevně na zemi. S nádechem se vytáhněte za temenem hlavy vzhůru, s výdechem se pomalu předkloňte z kyčlí, břicho opřete o stehna a nechte hlavu i paže volně klesnout dolů. Ramena uvolněte, dýchejte do zad a vnímejte, jak se páteř postupně protahuje.

V pozici zůstaňte 3–5 dechů a pak se s nádechem pomalu, obratel po obratli, zvedněte zpět. Předklon uvolňuje bedra, šíji i ramena, zlepšuje prokrvení hlavy a pomáhá snížit napětí po dlouhém sezení.

Úklon v sedě na židli

Posaďte se na židli s chodidly široce od sebe. Předkloňte se z boků tak, aby byl trup mezi stehny, a položte pravou dlaň na zem vedle pravé nohy. S nádechem zvedněte levou paži vzhůru ke stropu, hrudník otevírejte do rotace a pohled směřujte za rukou vzhůru nebo vpřed. Ramena držte od uší, dech je plynulý.

V pozici setrvejte 3–5 dechů, poté pomalu vyměňte strany. Tento cvik protahuje boky, páteř a ramena, uvolňuje bedra a podporuje hluboké dýchání i energii během dne.

Rotace páteře na židli

Posaďte se na židli s chodidly pevně na zemi na šířku boků. S nádechem narovnejte záda, vytáhněte se vzhůru za temenem hlavy a udržujte hrudník otevřený, aby byla páteř dlouhá a připravená na rotaci.

S výdechem otočte trup doprava, levou ruku položte na vnější stranu pravého stehna a pravou ruku na opěradlo židle. Ramena držte uvolněná, pohled směřujte před sebe nebo dozadu za pravým ramenem.

Dýchejte klidně, nádech směřujte „mezi všechny obratle“, dál vědomě prodlužujte páteř a podporujte rotaci. V pozici zůstaňte 3–5 dechů, poté se s nádechem vraťte zpět do středu a opakujte na druhou stranu.

Holub na židli

Posaďte se na židli s chodidly na šířku boků pevně na zemi. Položte pravý kotník na levé stehno tak, aby koleno směřovalo do strany a chodidlo bylo flexované. S nádechem narovnejte záda a otevřete hrudník. S výdechem se pomalu předkloňte z kyčlí dopředu, dokud cítíte příjemné protažení v pravém kyčelním kloubu a hýždích.

Ramena držte uvolněná, dýchejte zhluboka a v pozici setrvejte 5–8 dechů. Poté se s nádechem narovnejte a vystřídejte nohy. Tato pozice uvolňuje kyčle, hýždě a spodní část zad, pomáhá při bolesti beder a dlouhém sezení.

  • Pokud vás kyčle táhnou příliš, posaďte se na okraj židle, nechte koleno více otevřené do strany a zůstaňte pouze v rovné pozici bez předklonu.
Orel na židli

Posaďte se na židli s chodidly pevně na zemi. Zvedněte pravou nohu a překřižte ji přes levou tak, aby kotník „omotal“ lýtko. Pokud to není možné, položte nohu jen volně přes stehno. Natáhněte ruce před sebe, pravou paži překřižte přes levou v lokti a ohněte obě paže tak, aby se dlaně (nebo hřbety dlaní) spojily. Pokud to nejde, chyťte protilehlé rameno. S nádechem zvedněte lokty do úrovně ramen, s výdechem je jemně oddalte od obličeje a stáhněte ramena od uší.

Lokty a stehna lehce tlačte proti sobě. Tím stimulujete lymfatický systém a aktivujete střed těla i svaly končetin. Dýchejte zhluboka a vnímejte protažení mezi lopatkami, rameny, pažemi i uvolnění kyčlí. V pozici vydržte 3–5 dechů, poté pomalu uvolněte a vystřídejte strany.

Dech do čtverce

Tip pro zdravá zápěstí: prevence karpálního tunelu

Karpální tunel vzniká tlakem na nervy a šlachy v zápěstí, často vlivem dlouhodobého zatěžování při práci na počítači, psaní na klávesnici nebo používání mobilu. Projevuje se bolestí, mravenčením, brněním či slabostí v prstech.

Jak cvičit:

  1. Natáhněte pravou ruku před sebe dlaní vzhůru. Druhou rukou jemně přitáhněte prsty natažené ruky směrem dolů, až ucítíte lehké protažení předloktí a zápěstí. Držte 15–30 sekund, uvolněte a opakujte na druhé ruce.
  2. Totéž proveďte s dlaní dolů – prsty jemně přitahujte k tělu.

Pravidelné protahování zlepšuje prokrvení, uvolňuje šlachy, zmírňuje napětí v předloktí a snižuje riziko vzniku karpálního tunelu.

V průměru se každý z nás nadechne přibližně 23 tisíckrát denně, a přesto často zapomínáme na jeho sílu. Dech je totiž nejen automatický proces, ale také mocný nástroj, který máme neustále po ruce. Naučíme-li se ho vědomě ovládat, může se stát naším nejlepším spojencem v boji proti stresu, úzkosti či vyčerpání. A co je nejlepší? Stačí pár minut, třeba během obědové pauzy, a rozdíl pocítíte téměř okamžitě.

Jednou z nejefektivnějších a přitom velmi jednoduchých technik je dýchání do čtverce. Tento dechový vzorec pomáhá uklidnit mysl, zlepšit koncentraci a uvolnit tělo. Díky střídání nádechu, výdechu a zadržení dechu navíc aktivuje parasympatický nervový systém, který přináší pocit klidu a regenerace. Je vhodný nejen při stresu či úzkostných stavech, ale také jako prevence vyhoření.

Jak na to?

  1. Usaďte se pohodlně, s rovnými zády a rukama v klíně, dlaněmi vzhůru.
  2. Nadechněte se nosem a pomalu vydechněte ústy.
  3. Pomalu nadechujte nosem na čtyři doby a vnímejte, jak se plíce plní vzduchem.
  4. Zadržte dech na čtyři doby.
  5. Pomalu vydechujte ústy na čtyři doby a snažte se co nejvíce vypustit vzduch.
  6. Opět zadržte dech na čtyři doby.
  7. Pro začátek opakujte tento cyklus alespoň pětkrát, ideálně po dobu pěti minut.

Pokud vás přepadne závrať, zpomalte a vraťte se k přirozenému dýchání. Pravidelným zařazením této techniky do svého dne podpoříte rovnováhu nervového systému, zvýšíte odolnost vůči stresu a zlepšíte soustředění.

