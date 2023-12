Proč se v Česku nedaří tlumit bolest a kost nejde popálit. Ortoped Krč vypráví

Jaké jsou nejtěžší chvíle v životě ortopeda?

Na sále se přihodí ledacos, ale ortoped musí být připravený na vše, musí mít různé varianty v záloze. Každá tkáň totiž reaguje trošku jinak, než jak bychom si představovali, a občas je to těžké. Od mnoha kolegů jsem slýchával, jak popisovali pocity, když se jim něco na sále nedařilo: „Měl jsem chuť utéct nebo se rozplakat a jít domů!“ To ale od operačního stolu nemůžete! Vždy to musíte dodělat, aby byl pacient v pořádku. Jste operatér a máte zodpovědnost. Vždycky ovšem máte k ruce kolegy nebo někde v záloze zkušenějšího kolegu a můžete si ho přivolat, což je výhoda velkých nemocnic.

Dětský pacient je upřímný. Když vidíte, že mu nemůžete pomoct tak, jak byste chtěli, je to pro lékaře smutné a mnohdy skličující.