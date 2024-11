Unikátní chlopeň se sama rozvine, líčí lékař. Srdce díky ní „opraví“ i nejstarším

Můžete laikovi vysvětlit, v čem jsou unikátní operace srdce, jaké v třineckém kardiocentru děláte?

Všechny tyto operace se týkají trojcípé chlopně, což je chlopeň na pravé straně srdce mezi pravou síní a pravou srdeční komorou. Každá taková chlopeň má fungovat jako jednocestný ventil – to znamená jedním směrem krev pustit, zaklapnout a nepouštět ji zpátky. Takové chlopně máme v srdci dohromady čtyři a slouží k tomu, aby krev proudila správnými směry, když se srdce stahuje a roztahuje. Jakožto komplexní kardiocentrum řešíme chlopenní vady už mnoho let, léčba se ovšem posouvá rychle kupředu a největší aktuální trend je miniinvazivita a snaha provádět zákroky co nejšetrněji. Jedním z důvodů je, aby to pro pacienty bylo jednodušší a šetrnější, ovšem mnohem zásadnější důvod, jenž celý vývoj v oboru žene dopředu, je ten, že populace stárne. Lidi, které léčíme, mají stále více nemocí, a často proto pacienti ani nemůžou podstoupit klasickou kardiochirurgickou operaci.

Chlopeň, jež by byla schopná fungovat v téhle pozici, na světě do loňska ani neexistovala.