Žena snila o obřích ňadrech, dnes váží stejně jako kolo pro dospělé

První plastiku podstoupila v devětadvaceti letech. Od té doby si ňadra nechala upravit už pětkrát. Kromě toho byla dvakrát na plastice zadku a má i úpravy v obličeji. Živí se jako realitní agenta a vzhled je pro ni prioritou. Sama říká, že díky objemnému hrudníku získává lepší klienty.

Vždy snila o velkém poprsí. Posedlostí se ale ňadra stala až po absolvování první operace. „Mám spoustu fanoušků, kteří se mě nemohou nabažit. Lhala bych, kdybych řekla, že mi to není příjemné. Mám radost, že mi někdo skládá poklony,“ svěřila se pro Dailystar.

Setkává se ale i s poněkud bizarními nabídkami. Muži ji prosí o zaslání použité podprsenky a nabízejí za takové věci opravdu vysoké částky. „Netušila jsem, že se něco takového opravdu děje, dokud se to nestalo mně,“ smála se žena, která je dnes již dvojnásobnou babičkou. S jejím vzhledem rodina nemá problém a podporují ji v každé další operaci. V plánu má další zvětšení poprsí. Už nyní ale její obě ňadra váží stejně jako kolo pro dospělé. „Je to bizarní, ale je to tak.“ dodala.