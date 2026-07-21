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Zpackané zákroky na páteři jsou zcela běžné. Ortoped radí, kam se obrátit

Kamila Bendová
  20:00

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Lumír Hrabálek | foto: Filip FojtíkMAFRA

Jít na operaci páteře s sebou nese rizika. I při správném provedení může přetrvávat neuropatická bolest. „Když se stav zlepší o 80 procent, tak to je pro nás absolutní maximum, které operací můžeme dosáhnout, protože obvykle bývají i jiné důvody, proč pacienta například bolí záda,“ říká profesor Hrabálek, přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci.
Lékaři Česka

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Operací vyhřezlých plotének tolik nepřibývá, ale stále více se objevují stenózy, tedy zúžení páteřního kanálu. Každý rok jde o nárůst o zhruba pět procent. Je to tím, jak stárne populace, takže to musíme řešit zejména u starších lidí. Dost často u nich dochází ke zbytnění meziobratlových kloubů a ke vzniku kostních výrůstků. Problém je také v tom, že patologie na páteři neodborně posuzují i lékaři, kteří nejsou páteřními chirurgy. Jde zejména o některá algeziologická pracoviště, která zákroky provádějí jen podle toho, co jsou schopní zvládnout méně invazivně. Bez ohledu na to, jestli to je pro pacienta vhodné.

S operací musí pacient souhlasit a tím na sebe bere i rizika a spoluodpovědnost. Pokud si není jistý názorem jednoho lékaře, může navštívit jiné pracoviště a vyžádat si stanovisko jiného odborníka. V Česku to není moc zvykem, ale ve světě se to běžně dělá.

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