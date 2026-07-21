Máte více práce než v minulosti?
Operací vyhřezlých plotének tolik nepřibývá, ale stále více se objevují stenózy, tedy zúžení páteřního kanálu. Každý rok jde o nárůst o zhruba pět procent. Je to tím, jak stárne populace, takže to musíme řešit zejména u starších lidí. Dost často u nich dochází ke zbytnění meziobratlových kloubů a ke vzniku kostních výrůstků. Problém je také v tom, že patologie na páteři neodborně posuzují i lékaři, kteří nejsou páteřními chirurgy. Jde zejména o některá algeziologická pracoviště, která zákroky provádějí jen podle toho, co jsou schopní zvládnout méně invazivně. Bez ohledu na to, jestli to je pro pacienta vhodné.
S operací musí pacient souhlasit a tím na sebe bere i rizika a spoluodpovědnost. Pokud si není jistý názorem jednoho lékaře, může navštívit jiné pracoviště a vyžádat si stanovisko jiného odborníka. V Česku to není moc zvykem, ale ve světě se to běžně dělá.