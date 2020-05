Chtěla nový nos, ale přišla by kvůli němu o ňadra. Operaci odmítla

Už v roce 2005 si nechala ňadra zvětšit, protože trpěla tím, že jí v tomto směru příroda příliš nenadělila. Od té doby má za sebou několik dalších operací. S velikostí ňader totiž nebyla úplně spokojená a přišla jí malá.

„Vím, že to někteří lidé nechápou. Nemohou to ani pochopit, když nejsou v mé kůži. Můj otec je velmi staromódní a nepodporuje žádné plastické operace. I mé sestry se s mým vzhledem hůře vyrovnávají. Já se teď ale cítím mnohem sebevědomější a šťastnější, když mám velká ňadra. Velikostí ňader jsem trpěla od puberty,“ sdělila modelka po poslední operaci prsou pro server Thesun.co.uk.

Sindy si je vědoma toho, že už má za sebou velké množství operací a její tělo tak bylo vystaveno většímu riziku. Bohužel ale ještě není spokojená se svým nosem, který si také nechala v minulosti operovat. Nyní touží po další plastice, ale obává se toho, že se vysněného nosu nedočká. Lékaři jí totiž sdělili, že pokud by ji měli operovat, museli by získat chrupavku z jejích žeber, a proto odstranit její aktuální implantáty. To ale odmítá a pokusí se najít cestu, jak plastiku podstoupit.

„Jsem na svá ňadra hrdá. Byla to pro mě opravdu zničující zpráva. Nevím, zda se mi podaří někde operaci podstoupit. Věřím, že snad existuje jiné řešení, než aby mi odebrali implantáty,“ postěžovala si. Kromě tvaru nosu je totiž také problém s přepážkou, která se může zbortit a modelka tak bude mít problém s dýcháním. Je v jejím zájmu, aby se operace co nejdříve uskutečnila.