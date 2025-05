Nejde o nic neobvyklého ani tajemného. Ostatně každoročně se jen v České republice provede víc než milion zákroků vyžadujících celkovou nebo lokální anestezii. Při tomto lékařském procesu je pacient záměrně uveden do umělého spánku.

„Zbaví se tak nejen vědomí, ale i citlivosti na bolest a svalového napětí,“ vysvětluje anesteziolog Gerhard Withworth. A právě z onoho bezvědomí má mnoho pacientů doslova panickou hrůzu.

Potvrzují to i slova paní Jany (63). „Je to pro mě děsivé. Mám strach, že se z narkózy už neprobudím, anebo že mi při ní poškodí mozek natolik, že už to nebudu já,“ popisuje svoje noční můry žena, která má před sebou gynekologickou operaci, která se bez narkózy neobejde. „Snad to dám,“ doufá pacientka.

Můžete být zmatení, ale to je tak vše...

Ani samotní lékaři neskrývají, že jistá rizika s sebou narkóza přináší. „Pacient se z ní nějakou dobu vzpamatovává. A čím je starší, tím déle to trvá,“ dokládá odborník.

Nezřídka můžou pacienti po určitou dobu cítit nevolnost, únavu nebo bolesti hlavy či svalů. „Pokud se tak děje, rozhodně nemějte strach svůj stav konzultovat s lékařem. Ale důvod ke strachu není na místě,“ říká anesteziolog.

Nutnost být nalačno nikdy nepodceňujte

Základem je se na tento úkon předem připravit. Během předoperačního vyšetření je potřeba uvést seznam všech léků, které pravidelně, nebo v dané době užíváte. Stává se, že některé z nich bude potřeba před zákrokem vysadit. Před zákrokem minimálně 6 hodin nejezte ani nepijte.

„Tato doba pomáhá minimalizovat riziko zvracení, ale také vdechnutí potravy do plic,“ vysvětluje Gerhard Withworth. Máte-li alergie na nějaké léky nebo přímo na anestezii a víte o tom, okamžitě to sdělte lékařskému personálu. Můžete tak předejít komplikacím. Počítejte s tím, že po probuzení z narkózy můžete být zmatení. Někdo zarytě mlčí, další je naopak upovídaný.

„Pacient může pociťovat únavu, ztrátu orientace nebo nevolnost – vše ale obvykle ustoupí za pár hodin,“ popisuje lékař. Pro odchod z nemocnice je dobré mít zajištěn doprovod, nemusíte být totiž ještě „ve své kůži“.

Doma následně několik dní odpočívejte a dodržujte pitný režim, abyste zabránili dehydrataci. „Jíst byste měli zpočátku jen lehkou stravu, např. suchary nebo polévkové vývary,“ dodává odborník.

Trocha historie Už ve starém Egyptě, Řecku a Číně lidé používali přírodní látky k otupení bolesti – například opium, konopí, mandragoru nebo alkohol. Za začátek moderní anesteziologie se ale všeobecně považuje rok 1846, kdy americký zubař William T. G. Morton veřejně předvedl použití éteru při operaci v Bostonu. O rok později se stejný zákrok provedl i ve Všeobecné nemocnici v Praze. Ujal se ho uznávaný lékař Celestine Opitz. Jednalo se tehdy o amputaci nohy u pacienta s těžkou gangrénou.

