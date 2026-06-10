Bronzová pokožka bývala symbolem zdraví, atraktivity a aktivního životního stylu. Dnes ji navíc umocňují filtry sociálních sítí, fotografie influencerů a kult dokonalého vzhledu. Zatímco většina lidí bere opalování jako příjemnou součást léta, u některých se mění v posedlost. Odborníci pro ni mají název: tanorexie. Jde o poruchu, která stojí na pomezí psychiatrie, adiktologie a dermatologie. Člověk s tanorexií má neustále pocit, že není dost opálený, a to bez ohledu na to, jak ve skutečnosti vypadá. Potřeba dalšího pobytu na slunci nebo další návštěvy solária postupně přebírá kontrolu nad jeho životem.
„Tanorektici se opalují celoročně. Nemožnost slunění vyvolává paniku a abstinenční příznaky. Ignorují rizika poškození kůže a opálené tělo je pro ně důkazem krásy,“ popisuje adiktoložka.