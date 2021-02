Jak bojovat s koronavirem i dalšími nemocemi, poradí praktická lékařka

Pandemie koronaviru těžce zasáhla do našich životů i fungování zdravotního systému. Co se změnilo? Od kdy by mohli začít praktičtí lékaři očkovat proti covidu-19? Jaké léky na tuto nemoc doporučují? Na tyto a další dotazy bude ve středu od 13 hodin odpovídat vrchní praktická lékařka Ludmila Mazylkinová.