Jak poznat RS virus od chřipky a jakou zvolit léčbu, poradí lékařka

„Tento podzim a zima jsou relativně extrémní, co se týče množství respiračních infektů, které nejsou způsobeny virem covid-19. Nejde však jen o množství případů, ale hlavně i o komplikovanější průběhy nemocí a délku jejich trvání,“ říká praktická lékařka Ludmila Mazylkinová z Moje ambulance.

Důvodem je podle lékařky hlavně to, že jsme se v uplynulých dvou letech „schovávali za respirátory“, což bylo sice v pořádku, jinak by to tu dopadlo zcela jinak. Ale kvůli tomu jsme se nesetkávali v běžném životě s „mikroinfekcemi“. „Netvořila se nám tak přirozená imunita vůči různým patogenům. Postupně si jí však zase budeme vytvářet,“ vysvětluje lékařka.

Pomůže očkování i vitaminy

Chránit se proti infekcím můžeme různě. „V případě chřipky jednoznačně vyhrává očkování. Důležitá je také pestrá strava s dostatkem vitaminů a stopových prvků, pohyb a v neposlední řadě čas na relaxaci,“ říká lékařka.

O lékařce

MUDr. Ludmila Mazylkinová vystudovala obor Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté pracovala několik let v nemocnici na interním a kardiologickém oddělení. Od roku 2012 pracuje jako praktická lékařka společnosti Moje ambulance v ordinaci v Praze 4 – Braníku, kde je vedoucí lékařkou. Pracuje také jako lékařský dozor na mnoha významných sportovních akcích. V roce 2020 získala licenci pro výkon vedoucího lékaře, primáře a školitele v oboru praktického lékařství.