Jak poznat a řešit vady řeči, poradí online logopedka

Poruchy autistického spektra, hyperaktivita, neurovývojové poruchy, ale třeba také cévní mozkové příhody. To jsou jen některé příčiny, proč v populaci stále přibývá poruch komunikace, jazyka a řeči.

Podle odhadů odborníků se narušení komunikační schopnosti týká až pětiny obyvatel včetně dětí.

A právě u dětí je třeba začít s léčbou včas a zbytečně ji neodkládat. Mnoho rodičů se totiž mylně domnívá, že se dítě samo rozmluví a k logopedovi se vydají často až v posledním ročníku mateřské školy. Někteří dokonce až po zahájení školní docházky. To už ovšem bývá pozdě a dítěti to může způsobovat potíže s učením.

V jakém věku by mělo dítě začít mluvit? Na co si dát v komunikaci s potomkem pozor a jak potíže s řečí rozpoznat? To vám poradí v online rozhovoru logopedka Irena Cudlínová.

O logopedce

PaedDr. Irena Cudlínová, LL.M. je klinická logopedka. Vystudovala PdF UP Olomouc – obor speciální pedagogika. Po vysoké škole nastoupila do Rehabilitačního ústavu při Státních léčebných lázních Darkov a začala se specializační přípravou v odbornosti klinické logopedie na IPVZ v Praze.

Od roku 1994 provozuje soukromou ambulanci klinické logopedie v Havířově. V roce 2010 se stala členkou vedení odborné společnosti Asociace klinických logopedů a od roku 2016 je její předsedkyní.

Je soudním znalcem v oboru klinické logopedie, doplnila si profesní vzdělání – zdravotnické právo a je členkou organizací HELP klub, Nadace Patrik dětem, APLA a mezinárodní organizace IALP.