Jak bojovat s rakovinou děložního čípku, poradí onkogynekolog Jiří Sláma

Zhoubný nádor děložního čípku vzniká v drtivé většině případů v důsledku přetrvávající infekce lidským papilomavirem (HPV). Díky známému původci této choroby je tak podle odborníků možné tomuto onemocnění efektivně předcházet a mohla by se z něj stát raritní diagnóza.

Je ovšem nutné, aby každá žena a dívka věděla, že možnosti prevence se liší podle věku a je důležité s ní začít již v dospívání, optimálně ještě před zahájením sexuálního života.

O lékaři prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.,

Vedoucí lékař Onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Profesor Sláma se specializuje mimo jiné na léčbu i prevenci rakoviny děložního čípku. Jeho vědecká práce významně přispěla k prokázání vysoké spolehlivosti testů HPV DNA. Díky tomu mohly být testy zahrnuty do screeningového programu pro nejrizikovější skupiny (hrazeny pojišťovnou). Jde tak o zásadní modernizaci screeningu rakoviny děložního čípku v ČR po několika desítkách let.

V Česku je k dispozici vysoce efektivní očkování proti nejčastějším rakovinotvorným typům HPV. Vakcíny mají nejvyšší účinnost při aplikaci ještě před zahájením sexuálního života, a proto jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění dívkám a chlapcům ve věku 13 a 14 let, nově by se to mohlo týkat věkového rozpětí mezi 11 až 15 lety.

HPV může i za jiné nádory

Kromě rakoviny děložního čípku může lidský papilomavirus způsobovat i další onemocnění – nádory jiných částí pohlavního ústrojí, řitního svěrače, hlavy a krku a pohlavní bradavice. Vakcíny tak mohou snížit riziko rozvoje širší škály závažných nemocí.

Rovněž sexuálně aktivní jedinci mohou vakcinací výrazně snížit riziko rozvoje některého z onemocnění způsobených HPV. Vakcinaci proti HPV gynekologové doporučují i ženám po konizaci, tedy chirurgickém ošetření děložního čípku, které se provádí při nálezu závažných předrakovinových změn.

Dalším důležitým krokem v prevenci jsou každoroční preventivní prohlídky u gynekologa. Při nich probíhá screeningové cytologické vyšetření. Jde o stěr buněk z děložního čípku, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. V laboratoři pod mikroskopem odborník buňky hodnotí jako normální nebo podezřelé z přednádorových změn nebo z rakoviny. Cytologický stěr má však omezenou přesnost, ta se pohybuje asi okolo 70 procent, a tak zhruba 3 z 10 žen mohou obdržet falešně negativní výsledek.

Proto byla nedávno do rutinní praxe, screeningu děložního čípku, zavedena další vyšetřovací metoda v podobě testu HPV DNA, který dokáže mnohem citlivěji odhalit přítomnost rizikové HPV infekce. Tento test mají ženy ve věku 35 a 45 let hrazený ze zdravotního pojištění.

Pozitivní výsledek testu, který potvrzuje přítomnost rizikové infekce HPV, je pak signálem pro podrobnější vyšetření nebo častější sledování. Cílem je, aby byly včas zachyceny a ošetřeny závažné přednádorové změny. Pro úspěšné uzdravení je totiž zcela zásadní zjistit nález ještě dříve, než vznikne rakovina.