Už se nemůžu dočkat. Musím to v práci ještě pár měsíců vydržet. Plánujeme, že pak budeme... Takové věty můžete slyšet od těch, jimž se blíží odchod do důchodu. Význam toho slova je ale jiný, než...

Co dělat, když na sobě najdete klíště. A kdy už opravdu běžet k lékaři

Nádherné počasí láká lehnout si do trávy a poslouchat zpěv ptáků. Málokdo to ale udělá. Většinou totiž převládne strach z kousnutí klíštětem. Ne proto, že by to bolelo, ale kvůli panické hrůze ze...