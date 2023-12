Co se děje v těle při anestezii a jaká jsou její rizika, ptejte se lékaře

Anesteziolog je zdánlivě ten nejméně důležitý odborník, který se nám před operací mihne před očima, zeptá se na pár nepodstatných drobností, píchne nám injekci a zmizí.

Ve skutečnosti nás má tento lékař v péči už při předoperačních vyšetřeních a studuje všechny informace o našem zdravotním stavu. Potom vyhodnotí, který typ anestezie a která anestetika by pro nás byla ta nejvhodnější, a pečlivě nás sleduje po celou dobu zákroku i po něm.

Tři druhy anestezie

Volba anestezie záleží na rozsahu zákroku, na požadavcích operatéra, ale také na našem zdravotním stavu. Dělí se na tři základní typy.

O lékaři MUDr. Milan Hrobský vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Má atestaci v oboru „Anestezie a intenzivní medicína“. Pracoval v několika pražských nemocnicích a nyní je lékařem v IKEM Praha na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní péče.

„Celková, regionální, která se ještě dělí na periferní nervové blokády a svodnou anestezii a pak nakonec lokální. První dva typy provádí anesteziolog, lokální anestezii podává kterýkoliv lékař. Například zubař při extrakci zubu,“ vysvětluje anesteziolog Milan Hrobský.

A zároveň dodává, jak vlastně anestezie funguje. „V případě celkové anestezie používáme látky, které aplikujeme do žíly a pak anesteziologické plyny. Nejčastěji používáme kombinaci obou skupin, ale celkovou anestezii lze provést i za použití jen jedné skupiny a to nitrožilní. Ostatně v moderní anestezii je to preferovaný způsob vedení anestezie, protože to má celou řadu výhod. U nitrožilních anestetik je popsán přesný mechanismus na receptory v mozku, kdežto u inhalačních anestetik detailní efekt není zcela znám, ale obě skupiny fungují velice dobře a jsou bezpečné.“

Jaká jsou rizika anestezie? Je třeba se na zákrok připravit? Mohu si vybrat druh anestezie? Která část uspání je pro pacienta nejhorší? Otázky kolem anestezie můžete pokládat lékaři již od půlnoci.