Hloubku uspání u pacienta poznáme, cítit bolest by neměl, říká anesteziolog

Podle anesteziologa Hrobského právě monitorace pomocí přístrojové techniky zaznamenala obrovský pokrok. „V dnešní době umíme monitorovat hloubku bezvědomí, míru svalové relaxace i to, jak vnímavý je pacient vůči bolestivým podnětům. Dále umíme měřit hladinu anesteziologických plynů, podle nichž můžeme taky spolehlivě řídit hloubku anestezie,“ dodává lékař.

Připustil, že ani anestezie však není bez rizika. Komplikace mohou být lehké, tak i život ohrožující.

„Mezi méně vážná patří například problémy se zavedením žilní kanyly, lehká alergická reakce na podání některých anestetik nebo zvracení po výkonu. Za vážnou komplikaci považujeme například těžkou alergickou reakci, problémy se zajištěním dýchacích cest (tzv. intubaci) nebo vdechnutí žaludečního obsahu u pacienta, který nedodrží lačnění před výkonem,“ řekl Hrobský.

A dodal, že tyto komplikace mohou nastat i u úplně zdravého člověka, který podstupuje banální chirurgický výkon, a nelze je předem předvídat.

„V dnešní době díky moderním léčivům a přístrojové a monitorovací technice je anestezie velmi bezpečná a tato rizika se vyskytují vzácně, řádově v promilích. Samozřejmě s věkem, přidruženými onemocněními a rozsahem operačního výkonu, jsou rizika a komplikace četnější a rozmanitější. Například selhávání jednotlivých orgánových funkcí,“ vysvětlil anesteziolog.

Tři druhy anestezie

Úkol anesteziologa je jasně daný. Lékař má pacienta v péči už při předoperačních vyšetřeních a studuje všechny informace o jeho zdravotním stavu. Potom vyhodnotí, který typ anestezie a která anestetika by pro něj byla ta nejvhodnější, a pečlivě ho sleduje po celou dobu zákroku i po něm.

O lékaři MUDr. Milan Hrobský vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Má atestaci v oboru Anestezie a intenzivní medicína. Pracoval v několika pražských nemocnicích a nyní je lékařem v IKEM Praha na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní péče.

Volba anestezie vždy záleží na rozsahu zákroku, na požadavcích operatéra, ale také na našem zdravotním stavu. Dělí se na tři základní typy.

„Celková, regionální, která se ještě dělí na periferní nervové blokády a svodnou anestezii a pak nakonec lokální. První dva typy provádí anesteziolog, lokální anestezii podává kterýkoliv lékař. Například zubař při extrakci zubu,“ popsal anesteziolog Milan Hrobský.

A zároveň dodal, jak vlastně narkóza funguje. „V případě celkové anestezie používáme látky, které aplikujeme do žíly a pak anesteziologické plyny. Nejčastěji používáme kombinaci obou skupin, ale celkovou anestezii lze provést i za použití jen jedné skupiny, a to nitrožilní. Ostatně v moderní anestezii je to preferovaný způsob vedení anestezie, protože to má celou řadu výhod. U nitrožilních anestetik je popsán přesný mechanismus na receptory v mozku, kdežto u inhalačních anestetik detailní efekt není zcela znám, ale obě skupiny fungují velice dobře a jsou bezpečné,“ řekl lékař.