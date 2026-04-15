Kýchání, podrážděné oči, únava nebo potíže s dýcháním. Alergie dnes nejsou jen otázkou pylové sezony – stále častěji nás ovlivňují po celý rok.
Podle odhadů trpí některou formou alergie 30–40 % populace a jejich výskyt dál roste. Nejčastěji jde o alergie na pyly, roztoče, zvířecí srst nebo potraviny.
Lékaře Tomáše Slisze se můžete ptát od půlnoci zde.
„Nárůst alergií je dlouhodobě patrný, zejména u dětí a mladých dospělých. Přibývá ale i alergií vznikajících až v dospělosti. Příčinou je kombinace více faktorů – změna životního stylu, menší kontakt s přirozeným prostředím v dětství i znečištění ovzduší,“ vysvětluje alergolog Tomáš Slisz.
Velkým, ale často přehlíženým problémem jsou domácí alergeny. Prach, roztoči, plísně nebo zvířecí alergeny se hromadí v kobercích, matracích i čalounění a ovlivňují kvalitu vzduchu, který dýcháme každý den.
Pět jednoduchých kroků, které mohou zmírnit alergii
„Většinu času dnes trávíme v interiéru, a právě tam dochází k dlouhodobému kontaktu s alergeny,“ dodává lékař.
Jak upravit domácnost, aby se vám lépe dýchalo? Co všechno může alergie zhoršovat? Kdy zpozornět a vyhledat odborníka? Na tyto i další vaše otázky odpoví v online rozhovoru ve středu od 11 hodin alergolog Tomáš Slisz.
O lékaři
MUDr. Tomáš Slisz, lékař, absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole, s atestací (specializací) v oboru alergologie a klinické imunologii. Věnuje se diagnostice a léčbě alergických onemocnění, astmatu a poruch imunity. V posledních letech se odborně zaměřuje také na reprodukční imunologii.
Je autorem odborných publikací a aktivně se podílí na výzkumné a vzdělávací činnosti. Ve své praxi klade důraz na individuální, evidence-based přístup k pacientovi.