Třiašedesátiletá Sharon z Velké Británie musí přátele přesvědčovat o tom, že opravdu nebyla na celkové plastice obličeje, ale nechala si vyhladit tvář pouze pomocí laseru.

„Už jsem se dál nechtěla dívat na to, jak stárnu. Chtěla jsem mít zpět svou tvář. Měla jsem hodně pigmentových skvrn a vrásky na tvářích, které mě trápily. Když jsem zjistila, že se toho mohu relativně jednoduše zbavit a nebude mě to stát jmění, šla jsem do toho,“ sdělila žena.

Sharon přesvědčilo, že budou výsledky po zákroku permanentní a nebude muset na laser docházet v pravidelných intervalech jako třeba na botox. Lékařka Paige Shawová z kliniky v Glasgow užívá metodu, která dokáže člověka výrazně omladit a doporučuje ji všem, kteří mají strach z klasického faceliftu.

„Jsem nadšená, že jsem nemusela být v celkové anestezii, že v sobě nemám nikde řezy a stehy a přesto jsem omládla. Nelituji svého rozhodnutí a už vůbec se za něj nestydím. S nadšením o tom mluvím, protože vím, že to určitě pomůže i jiným ženám. Každá z nás se chce cítit dobře, když se na sebe podívá do zrcadla. Někdo své vrásky miluje a to je také v pořádku, ale já jsem ráda, že jich mám o něco méně,“ doplnila spokojená žena pro Nationalworld.