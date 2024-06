Buďte fit díky olivovému oleji. Prospěje srdci, mozku i pleti

Jeho konzumace tlumí oxidační stres a působí protizánětlivě. Tím snižuje například riziko rakoviny prsu, tlustého střeva a kůže. Ale olivový olej toho dokáže ještě víc.

Péče o pokožku a nehty

Nemyslete, že patří jen do kuchyně, olivový olej se osvědčil i při léčbě kožních onemocnění. Je v dokonalé harmonii s kůží jako největším lidským orgánem, protože se jeho složení podobá tomu, které má naše tuková tkáň. Má dezinfekční účinky, hydratuje a podporuje léčení ran.

Tip 1: Naneste na pokožku několikrát denně malé množství olivového oleje. Využít ho můžete i do koupele, jednoduše patnáct kapek vmíchejte do litru teplé vody a nalijte do vany. Ideální je přitom nepoužívat žádné další přísady.

Tip 2: Užitečný může být i pro silné lesklé nehty a změkčení nehtové kůžičky, stačí, když si jím dvakrát denně potřete konečky prstů. Chcete-li intenzivnější kúru, ponořte prsty večer na několik minut do lehce ohřátého olivového oleje.