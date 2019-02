Rakovina, klouby, cukrovka. Co všechno prozradí oko o vašem zdraví

Rychlá diagnóza aneb co odhalí zrcadlo Krvavé oko. Oko je vyživováno množstvím drobných cév, které mohou někdy krvácet přímo do oka. Nejčastěji je krvácení důsledkem rány do oka či nemá žádnou zřejmou příčinu, avšak vzácně může být krvavé oko způsobeno nebezpečně zvýšeným krevním tlakem nebo poruchami srážlivosti krve.

Vypoulené oči. Pokud jde o čistě dědičný znak, je to většinou důsledek onemocnění štítné žlázy. Rozdílná barva oči. Pokud se změna barvy duhovky objeví pouze na jednom oku u dospělého člověka, obvykle jde o příznak onemocnění či úrazu. Příčinou může být krvácení do oka, cizí těleso v oku, zánět nebo některá vzácná onemocnění a syndromy. Pokleslé oční víčko. Kromě mozkové mrtvice může pokles způsobovat postupně rostoucí mozkový nádor nebo onemocnění myasthenia gravis, které se projevuje svalovou slabostí. Změny velikosti zornic mohou být způsobené mozkovou mrtvicí, nádorem, výdutí mozkové cévy, nebo se mohou objevovat při roztroušené skleróze.

Kruhy na rohovce. Barevný kruh, který se jeví jako kroužek obklopující zorničku, může být způsoben vzácným dědičným onemocněním. To se nazývá Wilsonova choroba a vyznačuje se poruchou vylučování mědi z organismu. Ztluštění očního víčka. Pokud nejsou víčka jednoduše oteklá, může jít o neurofibromatózu (genetické onemocnění, které způsobuje mnohočetné nádory, zasahující nervovou soustavu). Žluté bělmo. Typický příznak žloutenky. Většina lidí zná žloutenku infekční, méně se ví, že může být způsobena i např. jaterní cirhózou nebo nádorem žlučových cest. Tmavé kruhy pod očima. Neznačí jen únavu a nevyspání. Mohou také signalizovat, že člověk málo pije, nebo mu ve stravě chybí důležité vitaminy, antioxidanty a železo. Bývají i příznakem potravinové alergie. Váčky pod očima. Znamenají zadržování vody způsobené zánětem dutin, infekcí močového traktu, případně onemocněním ledvin. Červené bělmo. Zarudlé bělmo způsobují popraskané žilky v oku, což může být kvůli alergii, při zánětu spojivek i při únavě očí. Hodně časté zčervenání očí možná znamená, že má člověk problémy se zrakem, špatně vidí a oči jsou proto abnormálně namáhány.