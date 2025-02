Odstáté uši můžete řešit i bez skalpelu, pomohou speciální nitě

Nejde sice o nic děsivého, ničemu to nepřekáží, ani to nebolí. Jenže kdo odstáté uši má, dost často se za ně stydí a má z nich trauma – děti se mu posmívají a v dospělosti se kvůli nim cítí méněcenný. Ano, dají se sice schovat pod vlasy nebo pod čepici. Jenže trápit se s nimi věčně nikdo nechce.

Zbavit se odstávajících uší ovšem není až tak jednoduché, rozhodně ne do šesti let věku, kdy ucho roste a vyvíjí se. Jakýkoli zákrok by totiž byl nebezpečný.

K nápravě pomůžou speciální nitě

V pozdějším věku je sice možnost nechat si uši tzv. přišít, jenže rozhodnutí pro operaci nebývá jednoduché.

„Chirurgický zákrok v celkové anestezii a bolestivá rekonvalescence bývají častými důvody, pro něž mnozí pacienti operaci odkládají až do dospělosti,“ vysvětluje Kateřina Adamcová, vedoucí lékařka kliniky ArtMedica.

A právě proto začalo toto lékařské zařízení jako první v České republice provádět korekce odstávajících uší pomocí speciálních polypropylenových nití.

Po zákroku jste zase rychle fit

Co tato novinka, kterou zatím provádí jen několik chirurgů na světě a která má podle odborníků spoustu výhod, vlastně obnáší? Niťová otoplastika se provádí v lokální anestezii, trvá kratší dobu než klasická operace a následná rekonvalescence je podstatně rychlejší a méně bolestivá než po chirurgickém zásahu.

„Během zákroku modelujeme a fixujeme anthehelix, tedy odstávající část chrupavky ucha, do požadovaného tvaru pomocí nitě upevněné na speciální zahnutou jehlu. Tato nit je na rozdíl od nití používaných při liftingu obličeje nevstřebatelná a není vybavena háčky,“ popisuje lékařka.

Zákrok trvá přibližně 30 až 45 minut a zbude po něm jen miniaturní řez na zadní straně boltce, který se zašije jedním až dvěma jemnými stehy. Krátce po zákroku pacient odchází domů, kde stráví jeden týden v klidovém režimu.

„Stačí, když nosí elastickou čelenku a v místě řezu se vyhýbá kontaktu s vodou,“ dodává lékařka Adamcová. Stehy se vytahují po sedmi až deseti dnech. A jelikož se polypropylenové nitě nevstřebávají, výsledný efekt je doživotní.