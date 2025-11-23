Možná že i vy patříte mezi ty lidi, kteří jsou neustále v běhu. Když přijdou domů z práce, mají další směnu v domácnosti, na zahrádce, pak ještě vaří, žehlí, šijí, pletou nebo něco opraví atd. A do toho se stihnou postarat o děti nebo vnoučata.
Zřejmě je to také generační záležitost, protože lidé, kterým je dnes čtyřicet a víc, vyrůstali v době, kdy se výkon velmi cenil a odpočinek moc nepromíjel. Mnozí z vás mají v sobě zkrátka hluboko zakořeněný pocit, že skutečnou hodnotu má jen práce a aktivita. Jenže tělo i mysl mají své limity. A když si dlouhodobě nedopřejete odpočinek, přetěžujete se, ztrácíte energii a s únavou postupně přicházíte i o radost z věcí, které jste dřív měli rádi.
Je dobré si uvědomit, že odpočinek neznamená nicnedělání, ale že je to základní potřeba těla i duše, aby byly zdravé a plné síly. Tady je několik tipů, které vám pomohou dostat se do pohody.
Nevyčítejte si volno
Odpočinek není slabost ani ztráta času, ale investice do zdraví. Když se naučíte zastavit se bez pocitu viny, zjistíte, že se vám lépe dýchá i přemýšlí. Zkuste každý den alespoň pár minut nic neřešit – jen být.