Jak odpočívat efektivně. Desatero pro lepší pohodu a menší stres

I když víte, že odpočívat potřebujete, často to odkládáte. Nedokážete vypnout hlavu, zastavit se, pořád něco řešíte a máte pocit, že na chvíli si sednout je ztráta času. Poradíme vám, jak to změnit.
Část 1/4
Ilustrační snímek

Možná že i vy patříte mezi ty lidi, kteří jsou neustále v běhu. Když přijdou domů z práce, mají další směnu v domácnosti, na zahrádce, pak ještě vaří, žehlí, šijí, pletou nebo něco opraví atd. A do toho se stihnou postarat o děti nebo vnoučata.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Zřejmě je to také generační záležitost, protože lidé, kterým je dnes čtyřicet a víc, vyrůstali v době, kdy se výkon velmi cenil a odpočinek moc nepromíjel. Mnozí z vás mají v sobě zkrátka hluboko zakořeněný pocit, že skutečnou hodnotu má jen práce a aktivita. Jenže tělo i mysl mají své limity. A když si dlouhodobě nedopřejete odpočinek, přetěžujete se, ztrácíte energii a s únavou postupně přicházíte i o radost z věcí, které jste dřív měli rádi.

Je dobré si uvědomit, že odpočinek neznamená nicnedělání, ale že je to základní potřeba těla i duše, aby byly zdravé a plné síly. Tady je několik tipů, které vám pomohou dostat se do pohody.

Nevyčítejte si volno

Odpočinek není slabost ani ztráta času, ale investice do zdraví. Když se naučíte zastavit se bez pocitu viny, zjistíte, že se vám lépe dýchá i přemýšlí. Zkuste každý den alespoň pár minut nic neřešit – jen být.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Na podzim se hubne snáz. U diet ale zapomeňte na extrémy

ilustrační snímek

Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?

23. listopadu 2025

Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky

Nyní je čas levandule, využijte toho. Připravte si nejen květinovou vodu, ale i...

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.

23. listopadu 2025

Australští hasiči jsou opět tu. Nechybí odhalená hruď a zvířátka

Sexy hasiči jsou opět tady v celé své krásce a nechybí roztomilá zvířátka všeho...

Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy...

23. listopadu 2025

Brutálně upřímný a horlivý Střelec. Brad Pitt i Roman Šebrle z pohledu hvězd

Ilustrační snímek

Střelci bývají nenapravitelně optimističtí, nadšení a ve svém projevu až brutálně upřímní. Citlivější lidé je proto moc nemusejí, ale všichni ostatní jim to právě pro jejich často až dětsky naivní...

23. listopadu 2025

Jak odpočívat efektivně. Desatero pro lepší pohodu a menší stres

Ilustrační snímek

I když víte, že odpočívat potřebujete, často to odkládáte. Nedokážete vypnout hlavu, zastavit se, pořád něco řešíte a máte pocit, že na chvíli si sednout je ztráta času. Poradíme vám, jak to změnit.

23. listopadu 2025

Tartaletky s tvarohem

Tartaletky s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Luxusní tartaletky, které se vám rozplynou na jazyku.

Strach ze tmy se u dětí vyvíjí. Nejhorší je doba, kdy si uvědomí smrt, říká psycholog

Premium
„Dříve na nás posílali polednici, teď třeba Vetřelce,“ říká klinický psycholog...

Proč se děti bojí toho, co dospělí nevidí? Jak se obavy z neznámého mění s věkem a co si někdy dospělí představují, když stojí na kraji srázu? Některá vysvětlení přinášejí poznatky psychologa Jana...

22. listopadu 2025

Nenoste spodní prádlo, nabádá žena, která si kalhotkami poranila rozkrok

Nosíte spodní prádlo? Tato žena přišla na to, že bez něj se cítí mnohem volněji...

Kaela Tuckerová kvůli spodnímu prádlu skončila v nemocnici. Stala se jí bizarní „nehoda“ právě kvůli kalhotkám. Ty se jí během spánku natolik zařízly do intimních míst, že jí způsobily odřeninu a...

22. listopadu 2025  11:10

Adventní manuál na cukroví. Nejlepší recepty. kdy péct a jak ho skladovat

Ilustrační snímek

Konec listopadu a začátek prosince je ideálním časem, kdy se pustit do pečení vánočního cukroví. Chcete si i u vás doma v klidu vykouzlit tu pravou adventní atmosféru plnou vůně skořice a vanilky?...

22. listopadu 2025

Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Čistota je nejen půl zdraví, jak se říká, ale také půl krásy. Určitě nechcete...

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a...

22. listopadu 2025

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Ekzém mě provází celým mým životem. Pomohla mi biologická léčba

Ilustrační fotografie

S atopickým ekzémem se trápím od dětství. Můj stav se zhoršoval s věkem a ovlivňoval můj život. Po letech neúspěšné léčby jsem se konečně dočkal úlevy. Čtenář Aleš napsal další díl seriálu Můj boj s...

22. listopadu 2025

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.