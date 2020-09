Vyčistěte si hlavu. Návod na tak trochu jiný detox

Každý z nás se do určité míry pohybuje v zajetých kolejích. Často ani nepřemýšlí o tom, že to dělá, a nevnímá ani fakt, že mu jejich nasměrování mnohdy výhybkami určuje někdo úplně jiný. A ani za to nemůže. Celá společnost je dnes nastavena na rychlejší jízdu. Člověk chce všechno zvládnout okamžitě, lépe než ostatní, udělat toho více a daleko to dotáhnout. Jenže to ovlivňuje vaši mysl a často bohužel i tělo. Nakonec zjistíte, že toho zas až tak moc nestíháte a místo pocitu zadostiučinění jste vyčerpaní.

Psychoterapeutka Alžběta Protivanská se s takovýmito případy setkává často. A tady jsou její doporučení, od kterých činností byste si měli každý den dát alespoň na dvacet minut pauzu. A bude vám brzy mnohem lépe.

Číslo 1: Práce

Spousta lidí má dnes kariérní úspěch na prvním místě. Posuzují podle toho nejen svou vlastní existenci, ale také to, jak se sami vůči sobě cítí. Pokud nesplňují vlastní měřítka úspěchu, klesá jim sebevědomí a považují se za bezvýznamné. I proto si často nosí práci s sebou domů. Přemýšlí o ní, když večer usínají, a stejně tak ráno, jakmile otevřou oči.

„Psychologie o takovém chování dřív mluvila jako o workoholizmu, ale dnes už se daleko více mluví o neúměrném závazku k práci, někdy označovaném z angličtiny overcommitment. Prožívá to daleko více lidí než dřív a co hůř, téměř se to považuje za normu,“ varuje Protivanská.

Příčina tkví i v tom, že stále méně lidí pracuje rukama. Od manuální práce se totiž dá odstřihnout lépe. Ale od tabulek, závazků, uzavírání projektů a podobných věcí to jde jen velmi těžko. Přitom náš mozek takový tlak nedokáže vstřebat.

Soustřeďte se na svůj produktivní čas

I osmihodinová pracovní doba je pro něj podle posledních poznatků příliš dlouhá. „Dnešní výzkumy jasně ukazují, že vysoké soustředění a kreativní pozornost jsou pro člověka možné maximálně 3 až 5 hodin denně,“ doplňuje odbornice.

Aby člověk nebyl doslova na pokraji sil, je potřeba si nastavit myšlení jinak. „Ujasněte si, které hodiny ze dne jsou pro vás nejproduktivnější, a věnujte je nejdůležitějším úkolům. Nastavte si v nich jasné hranice a lidé v práci je budou respektovat,“ radí expertka. A když kancelář opustíte, vyhýbejte se rozhovorům o práci. Prostě vypněte vše, co je spojené se zaměstnáním.

Číslo 2: Komunikace

Mluvit, řešit, probrat možnosti, debatovat, diskutovat, být napojený na sociální sítě a virtuální technologie, které vás udržují v kontaktu s každým, kdo to zrovna potřebuje. To je znak dnešní doby. A pak vám nezbývá čas na to přemýšlet taky chvíli o sobě. Nevíte, co opravdu chcete a jak se na věci kolem díváte. Všechno začíná být povrchní a jakoby sledované z rychlíku.

Chvíli pro sebe potřebuje však každý a je úplně jedno, jestli jste introvert nebo extrovert. „Využijte ji k tomu, abyste se na svůj život podívali z nadhledu. Dopřejte si prostor a odpovězte si i na nepříjemné otázky – cítím se v téhle práci opravdu dobře? Čeho chci dosáhnout? Co je pro mě důležité?“ vypočítává Alžběta Protivanská. Možná vás to nasměruje tam, kde máte být a jinak byste tam asi nedošli. Nenechte si ukrást své myšlenky, necháváte si tak ukrást svůj život.

Číslo 3: Obrazovka

Jen si uvědomte, kolik času u ní denně strávíte. A teď nemluvíme jen o té televizní. Je tu ještě počítač, tablet a hlavně mobilní telefon. Průzkumy ukázaly znepokojivou věc. Člověk průměrně zkontroluje svůj telefon 85krát denně, což je asi tak dvakrát víc, než sám odhaduje. Jedná se tedy o činnost naprosto podvědomou a bezděčnou, kterou dělá, aniž by si to uvědomoval.

O to je to možná nebezpečnější. Vědci už dávno přišli na to, že tyto tak oblíbené předměty nám sice zajišťují zábavu a odtrhávají nás od nudy, ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti ji totiž nijak nepotírají, jen o tom přesvědčují mozek. Ten navíc unavují, a tak mu pak nezbývá dostatek energie, aby správně reagoval třeba na potřeby partnera nebo rodiny. Je prostě a jednoduše řečeno otupělý.

Otázkou je, jak se této v podstatě už závislosti zbavit, když jste tak moc zvyklí upírat oči k displeji každou volnou chvilku v MHD, na obědě, v čekárně u lékaře a kdekoli jinde. Nebude to jednoduché. Chce na to jít pomalu. „Zkuste se používání technologií vyhnout první hodinu po probuzení. Raději ji věnujte cvičení, psaní do deníku, soustředěné snídani nebo svým blízkým. Vyhněte se obrazovce i těsně před usnutím a nahraďte ji třeba knížkou,“ nabádá psychoterapeutka. Pokud se s někým bavíte, nechte telefon v tašce a nekontrolujte ho. Na začátku to bude asi těžké, ale vyplatí se to.

Jak si nejlépe uvědomit sám sebe Aby člověk byl sám sebou, musí se dobře znát. Tudíž je třeba se občas odpojit od okolí. Je to jedna z nejlepších dovedností, kterou si můžete osvojit. Umění uvědomit si sám sebe, a tím pádem se pořádně poznat není jednoduché, ale kdo ho jednou pochopí a začne praktikovat, má otevřenou bránu ke štěstí. Dovolí vám to totiž nezabývat se věcmi, které jsou pro vás škodlivé, jen proto, že to někdo vyžaduje. Budete si víc věřit a lépe pracovat s tím, co máte. Chce to si párkrát udělat čas a zkusit následující kroky. Vnímejte ticho – nemluvte, nekomunikujte a obklopte se naprostým klidem. Jen tak se oprostíte od všeho kolem a zůstanete jen se sebou.



Uvědomte si, kdo jste – a hlavně: odlište to od toho, kým byste chtěli být. To jsou dvě rozdílné věci, které jsou mnohdy bohužel v rozporu.



Připomeňte si své klady – určitě najdete spoustu věcí, které vám jdou a v nichž jste si jistí v kramflecích. Zamyslete se ale i nad těmi opačnými.



Najděte svou vášeň – lidé mají často pocit, že už v sobě žádné nadšení pro věc nemají. Ale je v každém. Jen to chce najít to pravé.



Požádejte o zpětnou vazbu – zeptejte se někoho, koho velice dobře znáte a on vás, kde byste měli přidat a v čem naopak on vidí vaši sílu. Prověřte své vztahy – i skrze kamarády a lidi, které máte rádi (pozor, nikoli rodinu, tam je do dané), poznáte částečně, kým jste vy sami.



Číslo 4: Myšlenky

Skutečný odpočinek nikdy nebude úplný, pokud se vám pořád bude něco honit hlavou. To je asi nejtěžší ze všech úkolů: dát jednou za čas mozku pokyn, aby naprosto vypnul a o ničem nepřemýšlel. Protože ten hlas, který vás nabádá něco udělat nebo naopak ne, kritizuje každý váš krok a ozývá se ve chvílích, kdy se vám to vůbec nehodí, je tam někde velice dobře schovaný. Zkuste ho tedy jednou nevyhánět, ale naopak se do něj zaposlouchat.

„Možná zjistíte, že se chová jako naštvaná nebo protivná verze vás samotných. Třeba si uvědomíte, že mluví trochu jako táta nebo učitelka ve škole. Ještě chvilku ho poslouchejte. Všimněte si tónu, jakým mluví a jaká používá slova,“ radí odbornice. Díky tomu třeba pochopíte, že myšlenky, které vám tento hlas podsouvá, nejsou ve skutečnosti vaše. O to jednodušší bude nechat je plavat.

Jak ale ten hlas zaplašit? Návod Alžběty Protivanské je takovýto: udělejte si každý den deset až patnáct minut pro sebe. Sedněte si na zem nebo na židli, narovnejte záda a uvolněte ramena. Uvolněte i čelist a svaly kolem očí a obočí. A pak si jen všímejte svého dechu. Kde se dá cítit, jakou má teplotu a jaký je to pocit, když se dotýká kůže. Brzy se objeví myšlenky a jakmile si toho všimnete, vraťte pozornost zase k dechu. Brzy ucítíte velký rozdíl. A s ním přijde i štěstí a radost ze života.