Stres, únava i nemoc. Co se děje s tělem, když zapomínáme odpočívat

V moderní společnosti jsme neustále „v pohotovosti“. Jenže tělo i mysl potřebují pauzu. Odpočinek není lenost, ale základní pilíř zdravého a spokojeného života. Pokud totiž relaxování zanedbáváme, může to mít vliv na imunitu i psychickou pohodu.
ilustrační snímek

foto: DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Podle statistik si Češi vybírají méně dovolené a zkracují si pobyty, na nichž si chtějí odpočinout. Mnoho lidí si tak bere pouze jeden týden dovolené v kuse, nebo dokonce za odpočinkem vyrážejí pouze na prodloužené víkendy. Podle odborníků je to z hlediska odpočinku a regenerace sil málo.

Tělo se nedá oklamat

V dnešní společnosti se hodně hledí na výkon. Díky moderním technologiím jsme dostupní kdykoli a kdekoli, což samozřejmě přispívá ke stírání hranice mezi prací a odpočinkem. Tlak všelijakých termínů a úkolů, které musíme stihnout, se zvyšuje. Často to ale zvládáme jen s vypětím všech sil.

A nejen to, velké pracovní výkony čím dál víc lidí nekompenzuje dostatečným odpočinkem, což se projevuje přibývajícím počtem osob trpících vyčerpáním, chronickou únavou, depresemi, syndromem vyhoření a dalšími zdravotními potížemi. Mezi ně patří například bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, poruchy spánku či imunity.

Proč je odpočinek důležitý?

Odpočinek není jen příjemná záležitost a moderní vynález. Je to zcela přirozená součást života, kterou jsme se na rozdíl od zvířat a našich předků ale pomalu odnaučili používat. Díky odpočinku můžeme obnovit své síly.

Kromě toho je důležitý i pro tělesné zdraví. Naše funkce jsou totiž řízeny autonomním nervovým systémem, u něhož jedna část bývá označována jako sympatikus a druhá parasympatikus. Zjednodušeně řečeno, sympatikus je nervová dráha, která zrychluje naše funkce a umožňuje nám fyzickou činnost – aktivuje se při útěku, boji a ve stresu. Abychom takovou činnost zvládli, musí se prokrvit svaly a odkrvit vnitřní orgány.

Když je po „boji“, přichází odpočinek, kdy se „ke slovu“ dostává parasympatikus – v té chvíli se svaly odkrví a prokrvují se vnitřní orgány, zlepšuje se trávení. Pokud jsme ale dlouhodobě ve stresu, pracujeme a „nevypneme“, je stále v pohotovosti sympatikus. Žádný div, že za nějakou dobu kvůli tomu začnou trpět naše vnitřní orgány, které jsou méně prokrvené, neboť krev si pro sebe „nárokují“ svaly.

Proto lidé ve stresu najednou zjišťují, že jim tolik neslouží paměť nebo že mají problémy s trávením. Relax lze rozdělit na aktivní a pasivní. Každý má svůj účel, a ani jeden bychom neměli opomíjet ani nadsazovat.

Nicnedělání vůbec není hřích

Dnes má bohužel řada lidí tendenci aktivní odpočinek v podobě sportu přehánět a zaměřovat se na výkon, což znamená pro organismus další stres. Aktivní odpočinek by měl především zahrnovat činnosti, které nám přinášejí radost a nejsou spojeny s nadměrnou zátěží a plněním nějakých cílů. Může jít i o sport, který ale nestresuje.

Nicméně nejpřirozenější pohybovou činností, která je považována za ideální aktivní odpočinek, je středně rychlá chůze v přírodě. Při pasivním odpočinku nevykonáváme žádnou činnost. A v tom je u mnoha lidí „kámen úrazu“, protože nicnedělání považují málem za hřích.

Kdo ale dokáže takto odpočívat, tedy oddat se třeba lenošení v křesle při poslechu hudby či vleže na gauči se zavřenýma očima, dělá mnoho pro své zdraví i vyšší pracovní výkony. Odpočinutý člověk se totiž lépe soustředí, má více energie, je kreativnější a komunikativnější.

Relaxace budiž pochválena

  • Důležitou součástí odpočinku je spánek. Ve spánku se totiž tvoří v organismu minimum stresových hormonů. Proto je dostatečně vyspaný člověk klidnější, ale také lépe pracuje jeho imunitní systém.
  • Pokud trpíte spánkovým deficitem a také dlouhodobým stresem, protože neodpočíváte, začne se vám v krvi hromadit hormon kortizol, který způsobí změny v distribuci tukové tkáně. Může se tedy stát, že začnete tloustnout, aniž si dopřáváte víc jídla.
  • Dlouhodobý stres se podepisuje i na svalech, protože jsou stále ve zvýšeném napětí. Časem to může vyústit v bolesti různých partií pohybového ústrojí. V takových chvílích není vhodné volit jako odpočinek intenzivní pohybovou činnost, při níž hrozí například natržení svalu.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

