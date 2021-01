Co všechno dokážete poznat pohledem do očí?

V očích se zračí příznaky celkových chorob. Může to být například cukrovka, kdy metabolické změny narušují strukturu sítnice, ale také vysoký krevní tlak anebo nejrůznější mozkové choroby. S touto metaforou dál pracuje čínská medicína, která dokáže podle duhovky odhalit onemocnění vnitřních orgánů.