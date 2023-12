Vrátili jsme zrak muži, který byl 53 let slepý, říká oční chirurg Pavel Stodůlka

Pane primáři, co všechno dokážete z oka zjistit?

Oční lékař má to výsostné privilegium, že v oku vidí odkryté cévy. Podle stavu cév na oční sítnici může odhadnout, zda pacient trpí třeba aterosklerózou. Může odhalit jako první cukrovku, nemoci štítné žlázy, srdce nebo ledvin. Někdy se stává, že člověk přijde, protože špatně vidí, a my ho odesíláme ještě k internistovi. Zánětem oka se například mohou projevit záněty kloubů. Nález na duhovce či sítnici může ukazovat na infekci, syfilis a AIDS, ale to jsou celkem raritní nemoci, tak abychom lidi zase moc nestrašili.

Mozek člověka, který je slepý více než 20 let, jednoduše zapomene vidět. Musí se to znovu učit a trénovat.