Odborníci očkování těhotných spíše doporučují, má to ale svá pravidla

„Očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství je možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají - ve srovnání s těhotnými ženami bez covidu-19 - vyšší riziko předčasného porodu,“ sdělil iDNES.cz epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula.



Rizikové faktory

Podrobný popis situace připravilo pro své pacientky porodní oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, které informace čerpalo z respektovaných odborných společností a organizací nebo z publikací ve významných vědeckých časopisech.

„Těhotenství nezvyšuje náchylnost k získání viru, ale zdá se, že mírně zvyšuje riziko horšího průběhu choroby ve srovnání s netěhotnými,“ uvedla ostravská nemocnice na svém Facebooku. Zvýšené opatrnosti by měly dbát především ženy s rizikovými faktory, jako je výrazně oslabená imunita, rakovinné onemocnění, závažná obezita, hypertenze nebo diabetes vzniklý před těhotenstvím, a ženy nad 35 let.



„Průběh onemocnění u těhotných žen bývá obvykle mírný, někdy i bezpříznakový (75 až 90 procent), může se ale projevit i velmi těžkým průběhem,“ uvedla ostravská porodnice a přidala jedno varování: „Riziko úmrtí těhotných s covidem-19 je zhruba třikrát vyšší než zdravých těhotných, ale přibližně stejné jako netěhotných s covidem-19.“

Zkušenosti s těhotnými

Ostravská porodnice přidala rovněž konkrétní zkušenosti ze svého pracoviště. Sdělila, že na klinice se ocitlo přibližně 40 těhotných žen s covidem-19 v době porodu. U většiny byl průběh lehký nebo nezávažný. Dvě ženy měly velmi těžký průběh, přičemž ani jedna z nich nepatřila do rizikové kategorie.

„Jedna žena strávila v nemocnici více než čtyři měsíce, miminko umřelo v důsledku předčasného porodu, dva měsíce byla na ventilátoru, s tracheostomií, na ECMO, podstoupila opakované operace – její stav byl extrémně těžký a přežila jen o fous,“ uvedla porodnice.

U druhé ženy miminko přežilo, ale rodička strávila několik týdnů na ventilátoru, měla velmi závažný průběh nemoci, těžké poškození plic, musela ji být zavedena tracheostomie, posléze na ní dolehly psychické potíže.

Osobní volba ženy

Jaký je postoj tohoto pracoviště k očkování těhotných? „Ať se rozhodnou samy, očkování není povinné,“ konstatoval Ondřej Šimetka z ostravské porodnice. „Jako zástupce odborné společnosti a lékař z praxe očkování rozhodně doporučuji, zejména ženám s rizikovými faktory. Těžký průběh covidu-19 je v těhotenství sice vzácný, o to ale tragičtější důsledky může mít,“ dodal.

Obdobně mluví další oslovení odborníci, i když první velké klinické studie prokazující bezpečnost a efektivnost vakcín proti covidu-19 nezahrnovaly těhotné ženy. „Limitované údaje ze studií na zvířatech a o neúmyslně očkovaných těhotných ženách - které nevěděly o svém těhotenství v době očkování - neprokázaly nežádoucí účinky na plod a průběh těhotenství,“ poznamenal profesor Roman Prymula.

I on ovšem tvrdí, že jde o osobní a individuální rozhodnutí každé ženy. „Očkování proti covidu-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění,“ dodal Prymula.

Ideálně po 12. týdnu

Podle profesora Prymuly je vhodné očkování v těhotenství plánovat po dokončení 12. týdnu těhotenství. „Prvních dvanáct týdnů těhotenství je nejdůležitějších pro vývoj dítěte,“ sdělil Prymula.

Obdobně mluví gynekolog Pavel Turčan: „Může se očkovat prakticky v každém stadiu těhotenství. Vzhledem k tomu, že první tři měsíce jsou ale nejvíce rizikové co do účinku různých látek, je lepší očkování ponechat až po dvanáctém týdnu gravidity.“

Podle Turčana se na možné očkování ptají rovněž ženy, které se o početí právě snaží. „Každopádně doporučuji očkování, pokud mají možnost, podstoupit co nejdříve. Rozhodně je lepší mít jeden či dva dny nějaký případný vedlejší účinek než mít trvalé následky. Navíc zvláště v prvních třech měsících těhotenství je nebezpečné každé horečnaté virové onemocnění, například i chřipka. Bývá zde vyšší riziko potratu,“ vysvětlil pro iDNES.cz Turčan.

U covidu-19 se podle něho navíc neví, co všechno může způsobit. „Osobně znám několik případů mladých lidí, dokonce i sportovců, kteří měli lehčí formu covidu-19 a zhruba do půl roku se ocitli na kardiologii, kde jim byla prokázaná kardiomyopatie,“ připomněl Turčan. Dodal, že u neočkované těhotné ženy by nemoc mohla nějakou formou postihnout i plod.

„Očkování je vhodné plánovat po dokončeném dvanáctém týdnu těhotenství,“ uvedl pro iDNES.cz rovněž profesor Marian Kacerovský, předseda výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti. „Očkování je vhodné u žen s vyšším rizikem nákazy (zdravotníci) či u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19, tedy věk nad 35 let, obezita, diabetes mellitus, hypertenze, chronická a onkologická onemocnění.“

Těhotná mezi očkováním

Co když žena zjistí, že je těhotná mezi první a druhou dávkou vakcíny? V takovém případě je podle profesora Prymuly vhodné počkat s druhou dávkou až po dokončení 12. týdnu těhotenství, eventuálně až po porodu.

„Vakcína je funkční a stimuluje imunitní systém bez ohledu na fázi těhotenství, ve které je podána. Očkování je možné také bezprostředně po porodu. Před očkováním žen v produktivním věku není nutné provádět těhotenský test. U žen plánujících těhotenství není nutné po očkování oddalovat těhotenství,“ dodal Prymula.

Může očkování ochránit i nenarozené dítě? „Přenos protilátek z matky na plod byl prokázán ve zhruba 87 procentech, což by evokovalo teorii, že plod může být chráněn. Následná studie však zjistila, že je to v podstatně menší míře, než se očekávalo,“ uvedl Prymula.

Vhodnější vakcína?

Mezi lidmi se rovněž hodně diskutuje o tom, která z vakcín je spolehlivější a bezpečnější. Platí nějaká pravidla u těhotných? „Preference nejsou, nicméně k věkové limitaci vakcín s adenovirovým nosičem a jejich riziku pro trombotické komplikace v řadě zemí doporučuji mRNA vakcíny, tedy Pfizer/BioNTech nebo Modernu,“ sdělil profesor Prymula.

I gynekolog Pavel Turčan by volil vakcíny na bázi mRNA, které viry vůbec neobsahují. A podobný postoj má rovněž Ondřej Šimetka z ostravské porodnice.

„Očkování pouze tou vakcínou, která je schválená pro užití v daném státě (zapomeňte na Sputnik, prosím). Nejčastěji jsou doporučovány vakcíny typu mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech), dobré zkušenosti jsou i s vakcínami s virovým vektorem (Janssen),“ uvedl Šimetka na Facebooku.

Vakcína a kojení

Očkování řeší rovněž kojící ženy. Podle imunologa Romana Prymuly ale nebylo zpracováno dostatečné množství klinických studií na očkování proti covidu-19 u kojících žen. „První dostupné studie prokazují možnost přenosu protilátek po očkování do mateřského mléka. Na základě mechanismu účinku vakcín proti covidu-19 v lidském těle nejsou ale tyto vakcíny považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy proto mohou být očkované,“ konstatoval profesor Prymula.



Podle gynekologa Turčana platí u kojících žen to samé, co u těhotných. „Očkovat co nejdříve, a to vakcínami s mRNA, které viry vůbec neobsahují,“ sdělil. Profesor Marian Kacerovský z České gynekologické a porodnické společnosti zase uvedl, že kojení by nemělo být překážkou pro očkování proti covidu-19.