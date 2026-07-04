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Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař

Lukáš Kašpar
  20:00

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Milan Trojánek | foto: Matouš Vokatý / FN Motol

Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která očkování jsou nezbytná a která doporučená? A proč nemá cenu to přehánět? Na to v rozhovoru pro časopis Téma odpovídal přednosta Kliniky infekčních nemocí Milan Trojánek.
Lékaři Česka

Když začnu čistě prakticky, čím byste mě naočkoval, kdybych jel v létě třeba do Brazílie?
V cestovní medicíně zastáváme princip, že cestovatele především nechceme poškodit. Nemyslím zdravotně, to vlastně očkováním ani dost dobře nejde, pokud nemáte například alergii, ale nechceme nikomu ublížit ani finančně. Teoreticky můžu vytáhnout z ledničky vakcíny za pětadvacet tisíc a naočkovat vám vše, co lze. Ale my se snažíme vždycky vybrat jednak vakcíny, které jsou vhodné pro úplně každého cestovatele, a jednak ty, jež můžou být povinné nebo nezbytné v určité destinaci s ohledem na individuální rizika. To děláme po poradě s každým cestovatelem. Chceme, aby se chránil, ale nechceme, aby za vakcíny dal celou výplatu.

Když máte jednu stolici za druhou, nedokážete to upíjet, ani kdybyste tu vodu měl. Na to je dobrý hydratační roztok, který se dá připravit na místě. Existuje jednoduchý recept.

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Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař

Premium
Milan Trojánek

Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která očkování jsou nezbytná a která doporučená? A proč nemá cenu to přehánět? Na to v rozhovoru pro časopis...

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