Kdy jste byli naposledy na kontrole zraku? Na rozdíl od zubaře si spousta lidí myslí, že na oči stačí „zajít, až bude nejhůř“. Podle odborníků tím ale riskují víc, než se může zdát. „Díky moderním přístrojům dnes umíme při běžné kontrole zhodnotit stav očního pozadí, zjistit zákaly nebo poruchy spolupráce očí, takzvané poruchy binokulárního vidění,“ vysvětluje oční specialista a optometrista Roman Heinz. Běžné měření dioptrií je tedy jen zlomkem toho, co dnešní technologie umějí.
Jaké jsou signály toho, že je čas na kontrolu?
Na vyšetření byste měli chodit nejenom pravidelně, ale navíc i při jakékoliv změně. „Neostré vidění, bolest hlavy, motání hlavy nebo únava při čtení či práci na počítači – to všechno jsou důvody, proč přijít dřív,“ říká Heinz.
Jak často chodit na vyšetření?
Vyšetření je dnes přesnější a dostupnější než kdy dřív. „Moderní diagnostika využívá 3D zobrazování i umělou inteligenci, takže dokážeme rychle a přesně vyhodnotit i drobné změny,“ vysvětluje Heinz. A co je důležité, řadu těchto vyšetření nabízejí i oční optiky, často bez nutnosti dlouhého čekání.
Objednání? Přijďte dnes odpoledne
Proč lidé kontroly odkládají? Nejčastěji kvůli času. „Lidé jsou vytížení a těžko si najdou čas na zdlouhavé vyšetření v ordinaci očního lékaře, kde se na termín může čekat i několik měsíců. To ovšem často neplatí pro oční optiky, tam je totiž možné podstoupit preventivní vyšetření mnohem dříve. Čekání obvykle bývá jen několik hodin, maximálně dnů,“ doplňuje Heinz. Zjistit, kde je nejbližší optika s moderním vyšetřením a jak se objednat, lze snadno online přes portál očividně.cz.
Ignorovat potíže se nevyplácí. Mnoho lidí přichází až ve chvíli, kdy je pozdě. Typickým příkladem může být glaukom neboli zelený zákal – nemoc, která dlouho nemá příznaky, ale může způsobit trvalé poškození zrakového nervu. „Právě proto se mu říká tichý zloděj zraku,“ připomíná Heinz.
Pravidelná kontrola dokáže odhalit nejen glaukom, ale i další skryté potíže, které se mohou projevit až později. Platí tu stejné pravidlo jako v jiných oblastech zdraví – čím dřív přijdete, tím jednodušší bude řešení. První krok můžete udělat hned – online test zraku vám napoví, jestli je čas objednat se na vyšetření.
Brýle podle potřeb i včasné zachycení změn
Pravidelná návštěva u optometristy či oftalmologa zajistí, že brýle odpovídají aktuálním potřebám, a zároveň umožní včas zachytit změny ve zdraví očí. Neodkládejte kontrolu zbytečně. Aktuální seznam míst, kde se lze objednat, najdete na očividně.cz.