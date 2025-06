Už natahujete ruku při čtení? Možná je čas na multifokální brýle

Dělá vám čím dál větší problém přečíst drobný text? Musíte při čtení natahovat ruku s mobilem nebo novinami stále dál? Cítíte častěji únavu očí? Pak je velmi pravděpodobné, že se u vás začíná projevovat presbyopie. První příznaky této věkem podmíněné oční vady se u většiny lidí objevují po čtyřicítce. Dříve nebo později postihne každého – ale není důvod k panice. Nejde o nemoc, ale o přirozený proces. Pokud se presbyopie potvrdí, lze ji velmi snadno řešit. Komfortním řešením jsou multifokální brýle.

Co se to s očima vlastně děje?

Mladá oční čočka je přirozeně pružná a snadno mění tvar, takže člověk bez problému zaostří na různé vzdálenosti. S přibývajícím věkem se ale v čočce ukládají bílkoviny, které její pružnost snižují. Zároveň ochabuje řasnatý sval, který pomáhá čočku zaostřovat. Tento proces obvykle začíná mezi 40. a 45. rokem a vrcholí kolem šedesátky. Podle statistik se presbyopie projeví u více než 60 % Čechů po čtyřicítce.

I když nejde o nemoc, jakmile se objeví první příznaky, je vhodné navštívit odborníka. Zpočátku se potíže objevují nenápadně a jen občas – typicky při delší práci na počítači nebo za špatného světla. Postupem času se ale zhoršují. Pokud máte večer rozmazané vidění, častější bolesti hlavy, nutnost text od očí oddalovat nebo potřebujete při čtení silnější osvětlení, je nejvyšší čas vyhledat optometristu či očního lékaře.

Potíže se zaostřením na blízko: presbyopie přichází často nenápadně

Nejste si jisti, kde začít? Užitečným prvním krokem může být orientační online test zraku, například na stránkách Očividně.cz. Najdete tam i doporučení, na koho se obrátit – díky síti odborníků a partnerských optik po celé republice vás nenechají tápat.

„Není se čeho obávat. Vyšetření trvá jen pár minut a výsledek se dozvíte hned. Dobrou zprávou je, že pokud se presbyopie potvrdí, dá se velmi dobře korigovat,“ říká oční specialista Roman Heinz.

Na všechny vzdálenosti

Pokud se presbyopie potvrdí, existuje několik způsobů, jak ji řešit – čtecí brýle, kontaktní čočky nebo laserové či refrakční zákroky. Operace však nejsou vhodné pro každého. Elegantní a univerzální variantou jsou multifokální brýle, které umožňují ostré vidění na dálku, střední vzdálenost i na čtení – tedy jedny brýle na vše.

Rychlá fakta o multifokálních brýlích Co je presbyopie?

Věkem podmíněná ztráta schopnosti zaostřit na blízké předměty – nejčastěji po čtyřicítce. Jak ji poznáte? Rozmazané vidění nablízko

Nutnost oddalovat text

Únava očí, bolesti hlavy

Horší vidění při špatném osvětlení

Ačkoliv se vyrábějí už více než 60 let, kolem multifokálních brýlí koluje stále řada mýtů. Mnohé vycházejí ze zastaralých zkušeností nebo nedostatečných informací. Už dávno neplatí, že jsou vhodné jen pro seniory.

„Zákazníci o této možnosti často nevědí nebo se jí zbytečně obávají. Není důvod – multifokální brýle doslova otevírají nové obzory,“ říká Roman Heinz.

Je pravda, že kvalitní multifokální brýlové čočky něco stojí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v sobě kombinují tři typy brýlí – na dálku, na čtení i na počítač. Stačí si spočítat, kolik byste zaplatili za několik párů samostatných brýlí. Navíc na trhu existují i dostupnější varianty, které si přitom zachovávají vysokou kvalitu.

Dalším častým mýtem je, že multifokální brýle nejsou vhodné pro práci na počítači. Přitom právě střední zóna multifokálních brýlových čoček je určena pro tuto vzdálenost. Trávíte-li však většinu dne u monitoru, můžete zvolit speciální pracovní brýlové čočky s širším zorným polem pro tuto oblast.

V běžném životě si ani neuvědomíte, že multifokály nosíte – a o to právě jde

Někteří lidé se také obávají, že si na multifokální brýle nezvyknou. Je pravda, že zvykání si na nový způsob vidění chvíli trvá, ale většina uživatelů se s novými brýlovými čočkami sžije během několika dnů až týdnů. Klíčové je správné změření a individuální přizpůsobení.

„Znám klienty, kteří odešli z optiky rovnou do práce a zvykli si na nové čočky prakticky okamžitě,“ dodává Heinz.

Nevhodně zhotovené nebo špatně vycentrované brýlové čočky mohou způsobit pocit rozmazaného či deformovaného obrazu. U starších typů se například při chůzi po schodech objevoval tzv. plovoucí efekt. Moderní technologie však tyto problémy výrazně eliminovaly – klíčové je svěřit se do rukou odborníků.

Hlavní je individuální přístup

Rozhodnete-li se pro multifokální brýle, základem úspěchu je důkladné vyšetření a výběr brýlových čoček na míru vašim potřebám. Na výběr máte varianty s antireflexní úpravou, filtrem modrého světla nebo samozabarvovací čočky.

Věděli jste že... 62 % Čechů nad 40 let trpí nějakou formou presbyopie

nad 40 let trpí nějakou formou presbyopie 100 % lidí nad 50 let má různé projevy presbyopie – i když si to často neuvědomují

nad 50 let má různé projevy presbyopie – i když si to často neuvědomují 25 % dospělých v EU postihuje dalekozrakost

v EU postihuje dalekozrakost až 10× méně lidí nosí brýle na presbyopii, než kolik jich touto vadou skutečně trpí

Při výběru obrouček hraje roli nejen estetika, ale i životní styl a pracovní návyky. Pokud s brýlemi plánujete fyzicky náročnější aktivity, volte pevné a odolné obroučky. Díky moderním technologiím, jako je 3D modelace nebo umělá inteligence, je dnes přizpůsobení brýlí rychlejší a přesnější.

Stejně jako u jiných zdravotních oblastí, i u zraku platí, že prevence je základ. První krok můžete udělat klidně hned – orientační test zraku online vám napoví, zda je čas zajít k odborníkovi.

Pravidelné kontroly by měly být samozřejmostí alespoň jednou za dva roky – i když žádné potíže nemáte. U dětí se doporučuje vyšetření každý rok, protože zrak se rychle vyvíjí. A u malých dětí je důležité odhalit případné abnormality (například šilhání) co nejdříve.

Jedny brýle na všechno – na čtení, na počítač i na dálku

„U dětí doporučujeme kontrolu každý rok. Nejmenší by měli podstoupit vyšetření do tří let věku. U školáků ideálně při nástupu do školy,“ připomíná Heinz.

S přibývajícím věkem pak nabývá kontrola zraku ještě větší důležitosti. Pokud nosíte brýle nebo kontaktní čočky, choďte na prohlídky ideálně každý rok. Včasné odhalení změn je klíčem k úspěšné korekci nebo léčbě.

Nečekejte, až se z drobné nepříjemnosti stane problém. Pokud zvažujete multifokální brýle, první krok je jednoduchý – začněte se ptát.