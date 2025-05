Viditelných útvarů v oku, které vypadají jako pohybující se stíny, si někdy všimneme náhodou při pohledu do světla nebo na bílou plochu. Říká se jim sklivcové zákalky a vznikají už od dětství. Souvisí s přirozeným stárnutím sklivce, tedy gelovité hmoty, která vyplňuje oko, a jeho pomalou přeměnou na řidší strukturu.

Malé částečky, které se ve sklivci uvolní, vrhají stín na sítnici a zrak je vnímá jako drobné plovoucí útvary. Nejčastěji jde o zcela neškodný jev, který neovlivňuje zrakovou ostrost ani neznamená poškození oka.

Kdy zajít k lékaři

Pokud jste tyto obrazce v očích objevili a nejste si jistí, co to je, určitě není nikdy na škodu jít preventivně k očnímu lékaři. Zvlášť když se objeví náhle a ve velkém množství. To pak může být i příznak vážnějšího problému.

Riziková je například kombinace s prudkým zábleskem nebo jakoby „záclonou“ v zorném poli, což může upozornit například na zranění oka nebo věkem podmíněnou makulární degeneraci. Podobně se může projevovat i roztroušená skleróza.

Problémem je také, když k tomu začnete vidět méně ostře. V takových případech je nutné vyhledat očního lékaře co nejdříve. Vyšetření má smysl i tehdy, když vás plovoucí tečky obtěžují dlouhodobě nebo se zdá, že se situace zhoršuje.

Pokud ale jde o běžné sklivcové zákalky, léčba obvykle není nutná, protože mozek se časem naučí nevěnovat jim pozornost a většina lidí je brzy přestane vnímat.

V krajních případech se řeší například laserem, který dokáže zákalky rozrušit na tak malé části, že už ve vidění nevadí, nebo chirurgickým zákrokem. Ale tyto postupy se doporučují jen výjimečně. Pro většinu lidí je tak nejlepším řešením spíš trpělivost než zásah. Někdo ale potřebuje i psychickou podporu, návštěvu psychoterapeuta.

Věkem podmíněná makulární degenerace Toto onemocnění postihuje žlutou skvrnu (makulu) na sítnici oka a způsobuje postupné zhoršování centrálního vidění. Jde o jednu z nemocí, která postihuje lidi ve vyšším věku, tedy nejčastěji od 60 let, což se objevuje také v jejím názvu.

Často začíná rozmazaným obrazem nebo deformacemi ve středu zorného pole, třeba když rovné čáry najednou vypadají vlnitě. V pokročilých fázích se rozmazaná část v oku může rozšiřovat a zastínit vidění, což způsobuje například problémy se čtením nebo rozeznáváním obličejů. Problematické pak bývá také řízení auta.

Existují dvě formy makulární degenerace – suchá, která se vyvíjí pomalu, a vlhká, která postupuje rychleji, ale dá se léčit injekcemi přímo do oka. Včasné zachycení onemocnění je tak velmi důležité a může proces poškození vidění výrazně zpomalit.

Makulární degenerace je částečně dědičná, častěji postihuje ženy a osoby s modrýma očima. Riziko onemocnění zvyšuje kromě věku také kouření.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.