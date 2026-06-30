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Oči dostávají v létě stejnou dávku UV záření jako kůže. Jak je ochránit?

Komerční sdělení   14:16

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Konečně dovolená bez neustálého střídání brýlí. | foto: Rodenstock

Komerční sdělení

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Sluneční záření neohrožuje jen pokožku, ale také zrak, který bývá při pobytu venku vystaven intenzivnímu UV záření, zejména v létě. Zjistěte, proč nestačí jen tmavá skla, jak funguje UV filtr, kdy jsou vhodné sluneční brýle a proč si stále více lidí vybírá moderní samozabarvovací čočky, které chrání oči automaticky i při každodenním pohybu venku.

Když se řekne ochrana před sluncem, většina lidí si vybaví opalovací krém. Každé léto si připomínáme riziko spálené pokožky nebo stárnutí kůže. Jenže existuje část těla, která bývá slunečnímu záření vystavena stejně intenzivně – a často zůstává bez ochrany.

Oči.

Přitom právě oči jsou orgánem, který je na UV záření mimořádně citlivý. A na rozdíl od pokožky nás na problém často neupozorní okamžitě – nespálí se, nezčervenají a nebolí. Dopady se mohou projevit až po letech.

Velký návrat samozabarvovacích brýlových čoček.

Slunce není problém jen na pláži

Mnoho lidí si sluneční brýle spojuje především s dovolenou u moře, nebo delším pobytem na slunci. Ve skutečnosti jsou ale oči vystaveny UV záření prakticky každý den, a to i při běžných činnostech jako je cesta autem do práce, odpolední procházka se psem nebo oběd či káva na zahrádce restaurace. Zvlášť nebezpečné bývají situace, kdy se světlo odráží od okolních ploch. Voda, písek, nebo světlé povrchy ve městech dokážou množství záření, které se dostává do očí, výrazně zvýšit.

Právě proto odborníci doporučují chránit oči nejen během dovolené, ale i při běžném každodenním pobytu venku.

Když jedny brýle dávají větší smysl než dvoje

Není tmavé sklo jako tmavé sklo

Jedním z nejčastějších omylů je představa, že ochranu zajišťuje samotná tmavá barva brýlových čoček. Ve skutečnosti o ochraně rozhoduje UV filtr, nikoli intenzita zabarvení.

I velmi tmavé sluneční brýle mohou poskytovat horší ochranu než kvalitní čiré čočky s UV filtrem. A naopak moderní brýlové čočky dokážou blokovat UV záření prakticky bez jakéhokoliv ztmavení. Barva brýlových čoček má jinou funkci. Ovlivňuje především komfort vidění.

  • Šedé odstíny zachovávají přirozené podání barev.
  • Hnědé nebo bronzové varianty zvyšují kontrast a bývají oblíbené mezi řidiči nebo sportovci.
  • Zelené odstíny pak představují kompromis mezi oběma vlastnostmi.

Proto dnes už výběr brýlí není jen otázkou vzhledu, ale také prostředí, ve kterém je člověk používá.

Technologie, která chrání oči automaticky

Právě změny světelných podmínek v průběhu dne jsou důvodem, proč se vrací zájem o samozabarvovací čočky. Moderní technologie totiž umožňují brýlím reagovat na okolní světlo automaticky. V interiéru zůstávají téměř čiré, venku se zatmaví a současně poskytují ochranu před UV zářením.

Pro nás jako pro uživatele to znamená jednoduchou věc: ochrana očí funguje i ve chvíli, kdy na ni aktivně nemyslíme. Nemusíme řešit, zda jsme si vzali sluneční brýle, jestli je máme v autě nebo v batohu či kabelce. Oči jsou chráněné během celého dne.

Novinka, která myslí i na řidiče

Jednou z mála situací, ve kterých měly samozabarvovací čočky dosud své limity, bylo řízení. Důvod je jednoduchý – čelní sklo automobilu odfiltruje velkou část UV záření, které běžné samozabarvovací brýlové čočky potřebují ke svému zabarvení.

Nové čočky ColorMatic® Dark od společnosti Rodenstock tento problém řeší. Aktivují se také za čelním sklem automobilu a pomáhají omezovat oslnění během řízení. Netmavnou sice tak intenzivně jako na přímém slunci venku, ale právě natolik, aby byly pro oči příjemné a zároveň zachovaly komfortní vidění za volantem.

Ochrana, na kterou není potřeba myslet

Možná právě v tom spočívá největší výhoda moderních samozabarvovacích čoček. Nepřipomínají ochrannou pomůcku. Nevyžadují žádné rozhodování ani změnu návyků – a zároveň jsou stylové.

Člověk si jednoduše nasadí své dioptrické brýle ráno doma a sundá je večer. Mezitím se čočky samy přizpůsobují tomu, co oči zrovna potřebují.

Pokud vás zajímá, jak fungují moderní samozabarvovací brýlové čočky v praxi, vyplatí se navštívit vaši nejbližší partnerskou optiku Rodenstock a vyzkoušet si je na vlastní oči. Nejbližšího specialistu najdete na stránce společnosti Rodenstock, kde si můžete rovnou rezervovat termín na měření zraku a konzultaci.

Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

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