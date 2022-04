Neoholená si připadám sexy, lidé mě za to ale odsuzují, říká žena

Na sociální síti ji sledují desetitisíce lidí. Většině se její přirozený vzhled líbí. Najdou se ale i tací, kteří její vzhled nazývají nechutným a nepřípustným a do soukromých zpráv jí píšou nadávky a urážejí ji.

Dřív se z podobných zpráv psychicky sesypala, dnes už si z nich nic nedělá. „Být taková, jako jsem se narodila, je pro mě zásadní. Nechápu, proč bych se měla holit. Příroda nám ochlupení nadělila. Měli bychom ho mít. Je to dar. Proč se holit? Jen kvůli někomu, kdo to v minulosti vymyslel? Vždyť je to naprosto normální a rozhodně ne nechutné,“ sdělila žena v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.

Aimee si myslí, že je holení ochlupení pouze nepřirozeným a nezdravým trendem dnešní doby. „Jistě, že prodejce žiletek vám bude v reklamě stále dokola říkat, že je ochlupení nechutné a sexy je pouze oholená pokožka. Jde jim o peníze,“ říká.

Sama se v minulosti holila. Nechala se zlákat reklamou a okolím, které trendu holení propadlo. Poslední roky už ale žiletka v jejím domě nemá co dělat a je hrdá na to, že vytrvala a je sama sebou.

„Chlupy nejsou nechutné, jsou přirozené. Je to normální. Nestyďte se za ně. Na těle mají svou funkci. Máme je a měli bychom si je hýčkat,“ dodala.