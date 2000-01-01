náhledy
Závislost na čemkoli je těžké překonat. Své o tom vědí i některé zahraniční hvězdy, které se s ní potýkaly. V jejich případě byly na vině léky na předpis, které jim lékaři dali kvůli bolestem. Dostat se ze začarovaného kruhu závislosti nebylo jednoduché, ale zvládly to a dnes o tom otevřeně hovoří.
Herec Robert Downey Jr. se potýkal hned s několika závislostmi. Měl problémy s alkoholem, marihuanou a také léky na předpis. „Jakmile jednou spadnete do drogové závislosti a lidé o tom vědí, už budete navždy v té škatulce závislého. I po letech abstinence, kdy jste čistí. S tím je potřeba se smířit. A není to jednoduché, ale žít s tím musíte,“ uvedl herec pro Vanity Fair.
Americký zpěvák August Alsina (vlevo) v minulosti skončil po nehodě v nemocnici. Několik dnů byl v kómatu a později trpěl bolestmi, na které dostal léky na předpis. A právě to se mu stalo osudným, protože velmi záhy propadl závislosti. Až jeho kamarádka, herečka Jada Pinkett Smithová (na fotografii) mu pomohla. „Řekla mi, že už je čas s tím skoncovat. Pomohla mi a rozhodl jsem se pro pobyt v léčebně. Nikdy jí za to nepřestanu být vděčný,“ sdělil v podcastu Red Talk.
Herec Bradley Cooper se o své závislosti rozpovídal, když do světa vypustil film Zrodila se hvězda, ve kterém sám účinkoval. „Hrál jsem závislého na alkoholu a lécích, protože jsem sám takový byl. Propadnout závislosti je lehké, dostat se z ní už ale lehké není. A na to by měl myslet každý, kdo k tomu má nakročeno,“ svěřil se pro People.
Dnes již zesnulý herec Matthew Perry opakovaně se závislostí bojoval. A nebyla to „jen“ závislost na lécích na předpis. Bohužel vše míchal i s drogami a alkoholem. A právě onen koktejl všeho se mu nakonec stal osudným. Utopil se totiž ve vlastní vířivce, když byl pod vlivem omamných látek.
Raper Eminem má za sebou temnou minulost plnou braní drog a popíjení alkoholu. Ze závislosti se snažil dostat mnoha způsoby. Na radu přítele zkusil i léky proti bolesti na předpis. Místo toho se ale do závislosti ještě víc ponořil. Nakonec musel nastoupit do léčebny a dnes už je léta „čistý“. „Bral jsem Vicodin, Xanax a Valium. A bylo to šílené. Jestli něco mohu doporučit, tak v žádném případě to všechno dohromady nemíchat, a už vůbec ne s alkoholem,“ sdělil pro Addiction Center.
Když herec Gerard Butler natáčel film Na divoké vlně, zranil se. Aby mohl pokračovat v natáčení, musel mu lékař předepsat silné léky proti bolesti, a právě na nich se pak herec stal závislým. „Když vám to předepíše doktor, říkáte si, že snad musí vědět, co dělá. Máte pocit, že je to v pořádku. Ale někde v hloubi duše víte, že se propadáte do závislosti, které se budete těžko zbavovat,“ uvedl herec pro magazín Irish Central. Od roku 2014 je čistý a o problematice závislosti otevřeně hovoří, aby varoval ostatní.
Raper Macklemore propadl závislostem už jako kluk. „Bylo mi třináct, když jsem začal pít. Popíjel jsem ve vlastním domě s vlastními rodiči. Každým rokem se to zhoršovalo a přidávaly se další závislosti. Léky na předpis byly jen třešnička na dortu. Jakmile do toho vlaku jednou nasednete, těžko se vám z něj vystupuje, když jedete v plné rychlosti,“ svěřil se pro magazín Billboard.
I americký konstruktér a pilot Howard Hughes bral po zranění nohy léky proti bolesti na předpis. Obyčejné léky z lékárny mu nepomáhaly a toto bylo jediným řešením jeho problémů. Potřeboval normálně fungovat, ale po pár týdnech propadl závislosti. Bral tolik léků, až si poškodil játra, a právě na tyto zdravotní komplikace nakonec doplatil.
Modelka Nicole Richie uvedla, že se poučila z vlastních chyb a dnes chce pomáhat všem, kteří spadnou do závislosti. „Jsem tu proto, abych lidem ukázala, že léky na předpis, drogy a alkohol nejsou cestou ke štěstí. A věřím, že jednou se mi podaří uchránit od této otřesné zkušenosti i mé děti,“ uvedla pro People Richie.
Hudebník Steven Tyler začal brát léky proti bolesti na předpis, aby byl schopen odzpívat světové turné. Kombinace drog, alkoholu a léků ho dovedla až na samé dno a později uvedl, že je mu nesmírně líto, jak moc ublížil své rodině, kapele i přátelům. „Jsem závislý a chtěl bych to změnit. Už takovým člověkem nechci být,“ uvedl v roce 2014 pro magazín Billboard.
I herečka Jamie Lee Curtisová prozradila, že byla závislá na lécích proti bolesti na předpis. A své závislosti se pak jen těžko zbavovala. „Nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohla stát závislou na lécích poté, co podstoupím chirurgický kosmetický zákrok. Ale stalo se. Jsem na sebe za to strašně naštvaná. Je mi líto těch let, kdy jsem byla mimo sebe, protože jakmile něco berete, prostě to nejste vy,“ uvedla pro People.
Herečka Drew Barrymore v minulosti uvedla, že dřív vyzkoušela snad všechny drogy, které byly dostupné, a to včetně léků na předpis proti bolesti. „Sama se divím, že to moje tělo ustálo. Že jsem tady a živá. Protože to byla jízda,“ uvedla pro Hello. S alkoholem začala už jako malá holčička a drogy na sebe nenechaly dlouho čekat.
Hudebník Elton John má za sebou také roky se závislostí. Drogy vyměnil za léky na předpis, aby si tehdy mohl svou závislost nějak omluvit. Když pak zemřel na předávkování jeden z jeho blízkých přátel, řekl si, že už tak dál nemůže žít, a od té doby je čistý.
Dnes již bývalý partner herečky Nicole Kidman, hudebník Keith Urban o svých závislostech otevřeně hovořil. Nebyl na sebe za braní drog a léků na předpis hrdý, ale dnes je pyšný na to, že se ze závislosti dostal. Velkou zásluhu na tom měla podle jeho vlastních slov právě Nicole. Tu měl podle médií nyní vyměnit za mladší kolegyni, se kterou vystupuje.
I herečka Amber Valletta se potýkala se závislostí na lécích proti bolesti. Po operaci potřebovala být rychle zpět „v sedle“, ale stačilo jen pár týdnů a závislost byla na světě. Zprvu ji tajila, později o ní otevřeně hovořila. „Držet v sobě temná tajemství nemá smysl. Uleví se vám, když se s nimi svěříte světu,“ uvedla.
Hudebník Eric Clapton závislosti propadl, když se snažil držet krok a být připravený na koncerty. Dnes už na temné období pouze vzpomíná s velkým respektem a radí mladým, aby se něčeho podobného vyvarovali.
Dnes již zesnulá herečka Carrie Fisherová kvůli zranění propadla závislosti na lécích na předpis. Měla za to, že ji měl lékař upozornit, aby si dala pozor na delší užívání léku.
Herečka Edie Falco o své závislosti promluvila, aby varovala všechny, kteří si myslí, že je braní léků proti bolesti na předpis tím správným řešením. „Jsou i jiné cesty. Nenechte se strhnout do pekla,“ uvedla.
Zpěvačka Demi Lovato se závislostmi na drogách i lécích bojovala opakovaně. Má za to, že za to mohly především její psychické problémy. „Chtěla jsem se cítit lépe, aspoň na chvíli,“ sdělila.
