|
Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně
Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....
Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....
Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy
V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...
Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám
Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....
Že autisté nejsou moc na sex, je mýtus, říká dívka s autismem Dodo
Kristýně Doudové, která si říká Dodo, diagnostikovali autismus ve čtrnácti letech. Různé duševní pochody, které se u ní do té doby děly, jí najednou začaly dávat smysl. Dnes je dívka aktivní nejen v...
Ticho léčí psychiku i duši. Najděte si chvilku a užijte si klid
Je to síla, na níž se nyní často zapomíná. Zdroj energie, klidu a rovnováhy, který doba vytlačila na okraj. Jak z ticha vytěžit co nejvíc a proč je pro naše tělo i duši tak nesmírně důležité?
Čistý štít pro vaši pokožku. Nastal čas zatočit s pigmentovými skvrnami
Když slunce ztratí sílu, je ideální čas na řešení pigmentace v obličeji. Zajímá vás, jak mít sjednocenou a zářivou pleť? Poradili jsme se s dermatoložkou Helenou Aksamítovou z Kliniky Asklepion a...
Slavní, kteří propadli závislosti na lécích proti bolesti
Závislost na čemkoli je těžké překonat. Své o tom vědí i některé zahraniční hvězdy, které se s ní potýkaly. V jejich případě byly na vině léky na předpis, které jim lékaři dali kvůli bolestem. Dostat...
Jak konečně zhubnout? Je potřeba přechytračit hlavu a potlačit jídelní šum
Snažíte se soustředit na monitor počítače, ale na pozadí vám běží myšlenka na čokoládu, která čeká v šuplíku? Jdete na autobus a magicky vás přitahuje pekárna, kde mají luxusní škvarkové placky? Doma...
Čokoládové cookies
Upečte dětem cookies s čokoládou.
Lososí sperma do pokožky je hit. DNA má podobné lidské, říká dermatoložka
Po deseti letech v klasické kožní ambulanci se začala specializovat na estetickou medicínu. Zuzana Dančová je dnes vedoucí lékařkou dermatologie na velké klinice a patří mezi odborníky v oblasti...
Ženy přitahuje bohatství, muže postava přesýpacích hodin. Jaký je váš ideál krásy?
Jak si vybrat nejhezčí partnerku nebo partnera? Jakou roli v tom hraje evoluce? A jakou ovulace? Neřiďte se módou, ale tím, co se líbí právě vám.
YouTuber oznámil, že čeká děti s partnerkou i její matkou. Pak přiznal, že si vše vymyslel
YouTuber Nick Yardy šokoval veřejnost, když oznámil, že se mu mají brzy narodit dvě děti a každé s jinou matkou. Ještě větší překvapení vyvolala zpráva, že měl poměr se svou přítelkyní i její matkou....
Mladí, krásní a slavní. Hvězdy, které teď vládnou Hollywoodu
Jsou mladí, jsou draví, jsou krásní. Herci a herečky, kteří jsou populární v Hollywoodu a díky tomu je zbožňuje celý svět, si užívají svou chvíli na výsluní a pokud nepropadnou nezřízenému životnímu...
Vitamíny, vůně, pohyb. Toto vás zahřeje i v chladných podzimních dnech
Už je to tady. Podzimní počasí na vás útočí v plné síle, chvíli fouká, chvíli prší, zebe to a studí. Výsledek? Špatná nálada, únava, deprese. Pojďte s nimi zatočit, přinášíme pár tipů, jak zvládnout...
Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor
Dnes si život bez nich neumíme představit, víte ale, že brambory nebyly v Evropě vždy doma? Jejich cesta z jihoamerických And do našich kuchyní trvala spoustu let a byla plná předsudků a nedůvěry....