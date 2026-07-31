Roky měla zdravotní obtíže, kvůli kterým jí otékal obličej i dásně a měla problém sníst cokoli, co bylo tvrdé. Mohla situaci vyřešit doplňováním vitamínů a minerálů, ale stále měla pocit, že její situace není tak vážná. „Byla jsem hodně hubená, bílá jako stěna a bez energie. Nikomu se nedalo vysvětlit, že neberu drogy. Mysleli si, že jsem závislá na pervitinu,“ uvedla.
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Strach o ni měli zprvu i vlastní rodiče a chtěli po ní test na drogy. Když jim ukázala, že nebere drogy, nepije alkohol ani nekouří, byli v šoku. „Už jako malá holka jsem tušila, že se mnou něco není v pořádku. Zuby jsem si téměř nečistila, protože mě bolelo, když se kartáček dotkl dásně. Péči o chrup jsem tak zanedbala hned v počátku. V osmnácti letech jsem pak už měla tak zkažené viklající se zuby, že s nimi nešlo udělat nic jiného, než je kompletně vytrhat,“ podotkla.
Dnes svým odstrašujícím případem chce ukázat ostatním lidem, jak lehce člověk může přijít o zuby. Věří, že kdyby šla včas k lékaři, mohla proces vypadávání zubů zvrátit. Místo toho musela zaplatit opravdu vysokou sumu za nový chrup. Nechtěla totiž mít do konce života protézu jako mnohdy lidé v důchodovém věku.
„Měla jsem se pídit po tom, co mi je. Jenže když je člověk mladý, má pocit, že je tak trochu nesmrtelný a žádné potíže se zdravím se ho nemohou týkat,“ doplnila. Později se dozvěděla, že trpí malabsorpčním syndromem neboli poruchou vstřebávání živin. Zjistila to až v době, kdy dostala u zubaře první protézu, která pro ni však byla příliš velká, vypadávala jí a nemohla se pořádně ani usmát.
„Ve Spojených státech nosí zubní protézu víc než čtyřicet milionů lidí. Ve většině případů to nesouvisí s drogami, ale s nemocemi, genetikou, zdravotními problémy, stárnutím nebo úrazy. Chci být hlasem lidí, kteří se za svůj úsměv zbytečně stydí,“ dodala, proč zveřejnila svůj životní příběh.