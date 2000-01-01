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Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají fantasticky. Podívejte se do naší galerie, o které zahraniční i české VIP hvězdy se jedná.
Autor: koláž iDNES.cz
„Stárnutí není pro slabé. Jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že vaše mládí je pryč, ale s ním mizí i nejistota, spěch a potřeba zavděčit se. Naučíte se chodit pomaleji, ale s větší jistotou. Říkáte sbohem bez strachu a vážíte si těch, kteří zůstávají. Stárnutí znamená nechat věci jít, přijímat je a objevovat, že krása nebyla nikdy v naší kůži, ale v příběhu, který nosíme uvnitř,“ uvedla herečka Meryl Streepová, která plastiky odmítá.
Autor: Reuters
„Stárnutí není něco, co musíte napravovat. Je to něco, co máte zažít. Myslím, že po padesátce vypadám zatraceně skvěle,“ uvedla herečka Kate Winsletová pro Business Insider.
Autor: Profimedia.cz
„Stárnutí je privilegium. Ne každý to štěstí má. Stárnutí je pro mě něco, co nikdy nebudu brát jako samozřejmost. Stárnutí je luxus. Vážím si ho a nechci jeho stopy vymazat,“ vzkázala herečka Drew Barrymore.
Autor: AP
„Stárnu s důstojností a klidem. Nepodstupuji lifting ani botox, i když vím, že tím podle hollywoodských měřítek riskuji svoji kariéru. Pokud mi nechtějí dát roli, protože vypadám staře, znamená to, že budu projekty produkovat sama a vybírat si, koho chci,“ uvedla herečka Julia Robertsová pro Economic Times.
Autor: AP
„Myslela jsem si, že stárnutí znamená, že už nebudete pracovat; ale já pracuji. Myslela jsem si, že to možná znamená, že už nejste zamilovaná; ale já jsem zamilovaná. Neztratila jsem ohebnost, sílu ani obratnost. Zjistila jsem, že stárnutí po boku někoho dalšího je krásné. Nechci vypadat zase mladě. Chci vypadat jako já,“ sdělila herečka Salma Hayeková pro SELF Magazine.
Autor: Profimedia.cz
„Jak stárnete, začínáte opravdu zjišťovat důvody, proč věci děláte... Být tak nějak fixovaný na to, jak vás vnímají ostatní, je spíše známkou mládí. Už mi nevadí, že se někdo zaměří na vrásky, které se mi dělají kolem očí. Stojí za nimi smích,“ sdělila pro Vogue herečka Kristen Stewartová.
Autor: Profimedia.cz
„Vypadám na svůj věk a vůbec mi to nevadí... Klíčem k mladistvému duchu je zvědavost. Pokud jste zvědaví, cítíte se naživu. To mi stačí. Žiji,“ uvedla herečka Emma Thompsonová pro Crunchy Tyles.
Autor: AP
„Ve třiceti letech jsem si připadala strašně stará a škaredá. Dneska, když se na ty fotky podívám, říkám si: ‚Panebože, vždyť to byla ta nejkrásnější léta!‘ Člověk si to ale v tom fofru neuvědomí,“ sdělila česká herečka Simona Stašová v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Stárne s grácií a nutno uznat, že vypadá rok od roku lépe.
Autor: Archiv S. Stašové
„Připadám si, že jsem na začátku nové, opravdu vzrušující fáze. Větší sebedůvěru a jistotu nezískáte jinak než tím, že prožijete všechen ten čas, který vás k nim dovede. Už jsem se naučila milovat sebe,“ uvedla herečka Brooke Shieldsová pro CBS News.
Autor: Reuters
„Stárnu, ale užívám si ten proces. Někdy okolo padesátky přišel zlom. Začala jsem si užívat opravdu každý den ve svém životě. Vnímám svět jinak. vnímám ho jako krásné místo, kde chci být. Nezaměřuji se na změny na svém těle, zaměřuji se na to, abych život prožila naplno. Ale to víte, že jsem měla i období, kdy jsem stáří obrečela,“ svěřila se herečka Sharon Stone pro Quote Times.
Autor: Reuters
„Lidé nikdy nemluví o svobodě a lehkosti, které přicházejí s přibývajícím věkem... Stárnutí přináší spoustu štěstí. Přibíráte, ale zároveň získáváte svobodu. Ten pocit nechci změnit. A nechci smazat roky, které jsou na mém obličeji vidět,“ sdělila herečka Isabella Rossellini pro The Guardian.
Autor: ČTK
„Když jsem dosáhla šedesátky, bylo to, jako by mi v hlavě přeskočila žárovka. Najednou na ničem opravdu nezáleželo. Všechno ostatní byl už jen bonus. Vzhled je jen iluze,“ uvedla herečka Jodie Fosterová pro Business Insider.
Autor: Film Europe
„Chci být stará. Jsem unavená z toho, že po mně lidé chtějí, abych byla zase mladá. Chci si užívat každý rok,“ sdělila herečka Andie MacDowellová pro People.
Autor: AP
:Rozhodla jsem se, že nedovolím, aby mě vymazali. Budu hlasitější, než jsem kdy byla. Už se nehodí, že nejsem tak mladá, stárnu. A je to popravdě to nejlepší, co se mi mohlo stát. Protože své tělo miluji. A přesně takové, jaké je,“ uvedla herečka Halle Berry pro Today.
Autor: Reuters
„Nekontroluji si každou vrásku, jednoduše na to nemám čas,“ uvedla herečka Emília Vášáryová v rozhovoru pro Blesk pro ženy. A dělá dobře. Vymazat každou vrásku by byla velká škoda.
Autor: Jerry Háša
„Jsem ráda, že už nejsem mladá a nejistá. Jsem vděčná, že mi už není dvacet. Ve dvaceti letech jsem se cítila mnohem zmatenější a pod větším tlakem. Potřebovala jsem mít kontrolu nad tím, jak vypadám,“ sdělila herečka Claire Danesová pro Theses.
Autor: Reuters
„Stárnutí v naší společnosti, kde celý váš život byl o tom, jak vypadáte, není snadné přijmout,“ uvedla modelka Pavlína Pořízková pro Stream. Jako jedna z mála slavných žen ukazuje, jak doopravdy vypadá její tělo bez filtrů a příkras. A obdivuje ji za to celý svět, protože díky ní si ženy mohou potvrdit, že i ve zralém těle je krása.
Autor: Bontonfilm
„Mám to štěstí, že už hůř vidím, takže já se vždycky podívám do zrcadla a říkám: „To je dobrý! Furt vypadám dobře.“ A mám kolem sebe kamarádky, s kterými se podpoříme, řekneme si hezké věci a v podstatě člověku je hned líp,“ uvedla modelka Tereza Maxová pro iDNES.cz.
Autor: Profimedia.cz
„Botox by měl být pro herce zakázán, stejně jako jsou steroidy pro sportovce. Herectví je především o výrazu, tak proč byste chtěli vyhlazovat vrásky hněvu nebo radosti?“ uvedla herečka Rachel Weiszová pro sever Extra Tv. V žádném případě nemá v plánu plastiky, které by z ní udělaly někoho jiného.
Autor: AP
„Stárnutí se mi líbí – je to zajímavé. Nemyslím si, že je přitažlivé mít vyhlazený obličej a k tomu tělo pětašedesátiletého člověka. Přijde mi to děsivé. Moje matka byla velká krasavice a nikdy nepodlehla plastické chirurgii. Myslela si, že je nejlepší stárnout s grácií. Cítím to stejně,“ uvedla herečka Sigourney Weaverová pro server Thatsnotmyage.
Autor: AP
„Já se samozřejmě cítím pořád na dvacet, někdy na třicet, ale je to podle nálady, podle toho, jak se vyspím. Já to nechávám na přírodě a zatím se snažím svoje stárnutí brát přirozeně a občas si pomoct nějakým krémem. Tohle téma je mi zatím cizí,“ uvedla herečka Sabina Laurinová k tématu stárnutí pro server Blesk.
Autor: FTV Prima
„Muži jsou vnímáni jako stříbrní lišáci, zatímco ženy jsou posuzovány podle vzhledu. Jako ženy chceme být zdravé a chceme stárnout. Představa, že bychom měly zůstat zmrazené v čase, je divná. Chci vypadat adekvátně svému věku,“ sdělila herečka Gwyneth Paltrowová.
Autor: Profimedia.cz
„Přijala jsem svůj věk. Je nesmysl proti stárnutí bojovat,“ uvedla česká herečka Zlata Adamovská, která opravdu stárne s grácií a vypadá úchvatně.
Autor: MAFRA
„Měla jsem své první dítě ve čtyřiceti. Druhé v pětačtyřiceti. Hrála jsem v bondovce v padesáti. Za nic na světě bych nechtěla být znovu dvacetiletá. Jsem v tom nejlepším věku a připadám si krásná. Nikdo mi nebude říkat, jak se mám cítit a vypadat,“ uvedla herečka Monica Bellucci pro Vogue.
Autor: AP
„Už znovu nechci vypadat na pětadvacet, vypadat jako někdo, kdo bojuje za to, aby vypadal na pětadvacet. Je směšné, že chce mít někdo v šedesáti obličej dvacítky,“ sdělila herečka Naomi Wattsová pro People.
Autor: AP
„Myslím, že to přispělo k podráždění mých očí a k tomuto zvláštnímu vzoru na mém čele, takže s tím už asi stejně končím. Nikoho za to nesoudím. Ale bojím se, že pokud se to nezhojí správně, budu vypadat starší a změněná,“ uvedla herečka Lisa Kudrowová pro Women´s Health. Botox si vyzkoušela, ale nezůstala u něj.
Autor: AP
„Když jste v pubertě, vadí vám, že jste moc mastní a máte akné. Pak stárnete a najednou jste zase moc suší. A to zas člověku vadí, že kůže rychle stárne. Tak si pojďme užívat každé životní období. A užívejme si i to, že nám přibývají vrásky,“ sdělila pro People herečka Tina Fey, která odmítá plastiky.
Autor: AP
„Můj postoj byl vždy takový, že způsob, jakým lidé stárnou, a známky stárnutí, které vykazujeme, jsou přírodní formou tetování. Je to přirozené zjizvení a život, který žijete, vám dává symboly a emblémy vašeho života, mapu cest, kterou jste následovali,“ uvedla herečka Frances McDormandová pro server This Chair Rocks.
Autor: AP
„Samozřejmě, že člověk stárnutí řeší – všichni se bojíme smrti, nedělejme si iluze. Jen prostě nepanikařím, jak se mi prohlubují vrásky od smíchu. Kdo by chtěl obličej bez historie a bez smyslu pro humor?,“ sdělila herečka Cate Blanchettová pro Vanity Fair.
Autor: Profimedia.cz
„Stárnutí je jedna z mála spravedlností, která se týká všech. Proto se z něho nestřílí,“ uvedla herečka Tereza Kostková pro server Prima ženy.
Autor: Česká televize
„Když chcete být dobrá herečka, nemůžete si přece nechat vyhladit čelo. Budete pak vypadat jako vosková figurína. Nejde to. Každá vráska má svůj důvod,“ myslí si herečka Winona Ryderová.
Autor: Reuters
„Můj vzhled není tak důležitý. Důležité je, jaký jsem člověk. Když budu mít čelo bez vrásek a vypadat dokonale, ale budu špatný člověk, tak k čemu mi to bude,“ uvedla pro Elle herečka Susan Sarandonová.
Autor: Profimedia.cz