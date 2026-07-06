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Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle

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  8:24
Slavné ženy, které se nebojí stárnutí. Meryl Streepová na Oscarech (Los Angeles, 4. března 2018) Kate Winsletová (25. června 2025) Drew Barrymore na Time100 Gala (New York, 26. dubna 2023) Julia Robertsová v Los Angeles (4. října 2025) Salma Hayeková Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025) Emma Thompsonová na cenách BAFTA (Londýn, 19. února 2023) Simona Stašová Brooke Shieldsová (SAG Awards, Los Angeles, 23. února 2025) Sharon Stone v Cannes (18. května 2026) Síla její kreativity dostala po roce 2008 vyjádření v sérii Green Porno, cyklu...
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají fantasticky. Podívejte se do naší galerie, o které zahraniční i české VIP hvězdy se jedná.

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Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle

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