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Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen několik hodin či dní, až po ta, která společně prožila desítky let. Některá se podařilo úspěšně oddělit, jiná zůstala spojena po celý život.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Pětatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty už mají za sebou dokonce svatbu. Vdávala se ovšem jen jedna z žen a také jedna se stala matkou. Ačkoli Abbyin manžela Brittany nemiluje, musí přihlížet všemu, co se mezi nimi děje.
Autor: Profimedia.cz
Pětadvacetileté sestry Lupita a Carmen Andrare z Mexika mají jedno tělo a dvě hlavy. Jsou siamská dvojčata a vše v životě sdílejí společně. Lékaři jim nedávali příliš velké šance na kvalitní život, přesto si ho užívají plnými doušky. „Uznáváme, že to vždy není zrovna procházka růžovým sadem, ale nedovedeme si představit, že bychom byly bez sebe,“ sdělily.
Autor: Profimedia.cz
Ve vatikánské nemocnici úspěšně rozdělili siamská dvojčata, která se narodila se srostlými lebkami. Holčičky se narodily v roce 2018 a dnes už jsou v pořádku a každá může dělat, co se jí zachce. „Nedokázala jsem si představit, že bych jim odepřela život, jaký si zaslouží. Lékaři jsou andělé, kteří dokázali zázrak,“ uvedla po operaci jejich matka. Děvčátka pojmenovaná Ervina a Prefina se narodila ve Středoafrické republice.
Autor: AP
Bratři Šivanas a Šivram z Indie jsou spojeni na boku a mají společné dvě nohy. Jejich rozdělení je podle lékařů možné, ovšem následky pro jednoho z nich by byly hrozné. Bratři jsou ale ve svém těle spokojení a ve vesnici je považují za božské vtělení. Chlapci se umí sami obléct, vykoupat, najíst a pohybují se rychle pomocí dvou nohou a čtyř rukou. „Jsme docela sladění. Patříme k sobě, bůh to tak chtěl,“ uvedli.
Autor: Profimedia.cz
Příběh indických srostlých dvojčat Veena a Vani je pozoruhodným svědectvím o nezlomné vůli, touze po vzdělání a překonávání nepřízně osudu. Dvojčata, narozená v říjnu 2003 v indickém státě Telangana, jsou známá jako tzv. kraniopágní dvojčata – to znamená, že jsou srostlá hlavami a sdílejí důležité části mozku i neurologické žíly. Kvůli vážné finanční tísni a nákladům na lékařskou péči byli rodiče, kteří pracovali jako chudí zemědělští dělníci, nuceni dívky krátce po narození opustit. Dvojčata tak strávila prvních 11 let svého života jako hospitalizované pacientky ve státní nemocnici Niloufer v Hajdárábádu. Zde se o ně staral obětavý zdravotnický personál, se kterým si vytvořily silné pouto. Díky nim našly milující rodinu.
Autor: Profimedia.cz
Tato siamská dvojčata se narodila v provincii S’-čchuan v jihozápadní Číně v roce 2011. Holčičky přišly na svět císařským řezem a rodiče o jejich vývojové poruše nevěděli. Nezjistili ji ani při ultrazvuku během těhotenství. Holčičky Ling a Jiao tedy nakonec přenechali úřadům, které jim našly milující rodinu, jež jim dala potřebnou péči.
Autor: Profimedia.cz
Pětadvacetiletá siamská dvojčata Carmen a Lupita jsou k sobě připojena trupem a sdílejí spolu reprodukční orgány. Lékaři prý po jejich narození rodičům řekli, že dívky pocházející z Mexika budou žít jen pár dní. Jejich život je ale plnohodnotný, nemají větší potíže a jedna z nich už má dokonce partnera, se kterým plánuje založit rodinu. Ačkoli jejich vyhlídky na budoucnost nebyly růžové, mají podle vlastních slov život, který si přály.
Autor: Profimedia.cz
Maria a Consolata Mwakikuti byla známá siamská dvojčata z Tanzanie, která se stala národním symbolem vytrvalosti, víry a boje za práva zdravotně postižených. Jejich příběh inspiroval tisíce lidí po celém světě. Dívky se narodily v roce 1996 v regionu Njombe v Tanzanii. Byly spojeny od pupku dolů, měly oddělené hlavy, ruce i srdce, ale sdílely důležité orgány, včetně jater a plic. V prosinci 2017 byly sestry hospitalizovány kvůli dýchacím komplikacím a srdečním problémům způsobeným vrozenou deformací hrudníku. Svůj boj vedly až do soboty 2. června 2018, kdy v nemocnici v Iringě zemřely ve věku jednadvaceti let.
Autor: Profimedia.cz
Rabeya a Rokeya Islamovy se narodily se spojenými hlavami. Jejich porod byl velmi komplikovaný a lékaři se obávali, že se nedožijí druhého dne. Přesto se holčičky těší dobrému zdraví. Jsou schopné samy chodit, jíst, navštěvovat školu a jejich rodina je jim velkou oporou. Jejich oddělení nebylo podle lékařů možné.
Autor: Profimedia.cz
Joy a Joyce Magsino jsou filipínská siamská dvojčata narozená s lebečními kostmi srostlými u čela (tzv. craniopagus). Přestože jim lékaři při narození dávali jen deset let života, překonaly veškerá očekávání a staly se inspirací díky své nezlomnosti a odhodlání získat vzdělání i přes těžké zdravotní překážky.
Autor: Profimedia.cz
Derman a Yiğit Evrensel jsou siamská dvojčata z turecké provincie Antalya, která se narodila v roce 2018 srostlá hlavami. Díky úspěšné a náročné operaci, kterou v lednu 2020 provedli lékaři v Londýně pod záštitou turecké prezidentské kanceláře, se je podařilo úspěšně oddělit. Následně se vrátila do Turecka k dlouhodobé rehabilitaci.
Autor: Profimedia.cz
Ladan a Laleh byly íránské právničky, které se narodily jako siamská dvojčata spojená hlavami. Jejich případ vzbudil celosvětovou pozornost v roce 2003, kdy podstoupily nesmírně riskantní operaci na jejich oddělení v Singapuru. Během padesát hodin trvající operace v červenci 2003 došlo k obrovské ztrátě krve. Obě sestry během nebo krátce po ní zemřely.
Autor: ČTK
Dvojčata Geety a Seety se narodila chudým rodičům v odlehlé vesnici v indickém státě Bihár. Dívky byly srostlé v oblasti pánve. Sdílely společný močový měchýř, zažívací trakt a reprodukční orgány, což činilo případnou operaci extrémně komplikovanou. Nakonec je lékaři přesto oddělili. Zákrok byl úspěšný a obě dívky rekonvalescenci zvládly. V průběhu let se po nich na čas slehla zem, ale o mnoho let později v roce 2024 se objevila zpráva, že obě sestry žijí samostatnými životy, jsou vdané a mají vlastní rodiny.
Autor: ČTK
Dvojčata Quenetha a Queenesha Zahira se narodila srostlá v oblasti hrudníku. V roce 2021 ale byla úspěšně oddělena a dnes už dokonce chodí do školy.
Autor: Profimedia.cz
Sohna a Mohna Singhovi jsou siamská dvojčata narozená 14. června 2003 v indickém Novém Dillí. Jsou známá tím, že navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění získala zaměstnání jako státní elektrikáři a stala se symbolem nezávislosti a inspirace.
Autor: Profimedia.cz
Saba a Farah Shakee jsou známá indická siamská dvojčata narozená ve státě Bihár, která jsou srostlá hlavami. Jejich unikátní a mimořádně složitý zdravotní stav spočívá v tom, že sdílejí životně důležité cévy v mozku a pouze jedna z nich (Farah) má funkční ledviny. Když jim bylo deset let, nabídlo se, že operaci uhradí korunní princ z Abú Zabí. Americký neurochirurg Dr. Benjamin Carson vyhodnotil, že oddělení je možné, ale zahrnuje šest až sedm vysoce rizikových operací s nejistým výsledkem, přičemž každá operace nesla velké riziko úmrtí jedné či obou dívek. Rodina se nakonec rozhodla operaci nepodstoupit ze strachu ze ztráty dětí.
Autor: ČTK
Dvojčata Hannah Yinneth a Hannah Yanneth se narodila v roce 2010. Když jim byl necelý rok, proběhla operace, během které je lékař oddělil. Naštěstí neměla dvojčata srostlé orgány, takže proběhal operace bez větších komplikací.
Autor: ČTK
Ron a Don (Ronnie a Donnie) Galyonovi byla americká siamská dvojčata z Daytonu v Ohiu. Jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů jako nejdéle žijící siamská dvojčata v historii. Bratři se dožili úctyhodného věku osmašedesát let. Zemřeli v roce 2020.
Autor: ČTK
Anastasia a Tatiana Dogaru jsou siamská dvojčata narozená v lednu 2004 v Itálii rumunským rodičům. Jsou spojena hlavami tak, že temeno hlavy jedné bylo připojeno k zadní části hlavy druhé, takže na sebe nikdy nemohly pohlédnout tváří v tvář. Po sérii vysoce rizikových zákroků a komplikací lékaři v roce 2008 definitivně rozhodli, že je nelze oddělit. Podle rodiny se jim daří dobře.
Autor: ČTK
Dvojčata Hefei a Rafas se narodila v březnu roku 2005. Lékaři se rozhodli je oddělit, ale než se k operaci dostali, dvojčata jen o dva týdny po porodu zemřela.
Autor: ČTK
Dvojčata Abby a Erin Delaney se narodila spojená hlavami. Lékaři konstatovali, že je jejich rozpojení možné a naplánovali operaci, když jim bylo jen pár měsíců. Zákrok dopadl dobře a holčičky se mají čile k světu.
Autor: Profimedia.cz
Callie a Carter Torres jsou siamská dvojčata z Idaha v USA. Narodila se se vzácným typem spojení omphalo-ischiopagus, což znamená, že mají oddělené trupy, ale sdílejí játra, močový měchýř, část trávicího traktu a pánev. Každá dívka ovládá jednu nohu. Lékaři jim původně dávali pouhých čtyřiadvacet hodin života, ale díky obrovskému odhodlání a péči rodiny úspěšně dospěly do školního věku a překonaly veškeré prognózy.
Autor: Profimedia.cz
Dvojčata Mirha a Mina se narodila v Pákistánu a díky šikovným chirurgům se je podařilo pár měsíců po narození oddělit. Stále se mají čile k světu.
Autor: Profimedia.cz
Dívky Madras a Chennai se narodily s jedním tělem, ale dvěma hlavami. Rodiče je po porodu opustili a ujala se jich kočovná společnost, která je pak v cirkuse ukazovala jako atrakce. Jejich osud nyní není známý.
Autor: Profimedia.cz
Folkje a Tjitske de Vriesovi jsou nizozemská dvojčata, která se v roce 1953 narodila jako siamská dvojčata. Jejich úspěšné oddělení v červnu 1954 v Nizozemsku bylo přelomovou událostí tehdejší medicíny.
Autor: Profimedia.cz
Nejznámějšími historickými siamskými dvojčaty z Filipín byli Lucio a Simplicio Godino. Byli často označovaní jako dvojčata Godinova. V roce 1929 se v Manile dostala na titulní stránky novin po celém světě díky sňatku s identickými dvojčaty Natividad a Victorinou Motosovými.
Autor: ČTK
Lori a George Schappellovy. Byla to americká siamská dvojčata, která proslula tím, že se stala nejstaršími žijícími siamskými dvojčaty na světě ženského pohlaví. Žila velmi aktivním a nezávislým životem, a to navzdory vzácné a komplikované diagnóze. Zemřela v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
Millie a Christine McCoyovy byla známá americká siamská dvojčata. Přestože se dívky narodily do otroctví a staly se atrakcí, dokázaly získat svobodu, vydělat jmění a proslavit se jako nadané zpěvačky a tanečnice.
Autor: Profimedia.cz
Chang a Eng Bunkerovi byli bratři a světoznámá siamská dvojčata. Narodili se čínským rodičům v tehdejším Siamu (dnešní Thajsko) a dali vzniknout pojmu „siamská dvojčata“. Přestože byli spojeni chrupavkou a játry, vybudovali si úspěšnou kariéru v USA a zplodili dohromady jednadvacet dětí.
Autor: Profimedia.cz
Josefina a Růžena Blažkovy se narodily srostlé v oblasti křížové kosti. Získaly dobré hudební vzdělání a vystupovaly v zahraničí. Když jedna ze sester smrtelně onemocněla, druhá odmítla pokus o oddělení a dobrovolně zemřela.
Autor: ČTK
Siamská dvojčata Daisy a Violet Hilton měla nelehký životní osud. Vlastní matka se jich zřekla a ta adoptivní jim brala vydělané peníze. Životní lásku nenašla ani jedna z nich a nakonec se jim osudnou stala chřipka.
Autor: ČTK
Tatiana a Krista Hoganovy jsou kanadská spojená dvojčata, která se narodila 25. října 2006 ve Vancouveru. Jsou výjimečná tím, že jsou spojena v oblasti temene hlavy a sdílejí část mozku. Jejich jedinečný případ přitáhl pozornost lékařů i veřejnosti díky tomu, že skrze mozkový můstek sdílejí vjemy, emoce i myšlenky.
Autor: ČTK
Ladan a Laleh Bijani byla íránská siamská dvojčata srostlá hlavami. Sestry se staly celosvětově známými díky své odvaze a touze po nezávislosti. Ve svých devětadvaceti letech podstoupily v Singapuru první riskantní operaci dospělých siamských dvojčat spojenou s velkým rizikem, která však bohužel skončila smrtí obou sester.
Autor: Profimedia.cz
Siamská dvojčata se před pár dny narodila i na Slovensku v Bratislavě. „Nyní dokážeme říct, že každá má své srdíčko, každá má své plíce, každá má své ledviny. Tím, že jsou srostlé pánvemi, tak ještě neumíme přesně stanovit, jaké jsou orgány v břišní dutině,“ uvedl jejich lékař. O jejich osudu budou dál informovat. V nejbližších dnech čeká děvčátka plánovaná operace.
Autor: NÚDCH