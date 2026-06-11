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Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Kolo, večerníček pro vojáky i spartakiáda. Jak jsme sportovali za socialismu
Žádné značkové sportovní outfity a drahé náčiní z e-shopu, žádná selfíčka z gymu. V dobách budování socialismu se tělesné výchově a sportu věnovala pozornost, ovšem museli jsme si vystačit s...
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Extrémní rok Sydney Sweeney. Od nevinné krásky po sexsymbol Hollywoodu
Málokterá hvězda dnes provokuje tak, jak to umí herečka Sydney Sweeney. Její naditý hrudník nedá spát mnoha mužům a Sydney si toho je dobře vědoma. Letos to na obrazovkách roztočila ve velkém....
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Zvracení, pobyt na psychiatrii. Viktorie v Extrémních proměnách zhubla 52 kilo
Po smrti rodičů bojovala Viktorie s psychickými problémy i těžkou finanční situací. Nepravidelná životospráva a levné jídlo jí přivodily těžkou obezitu. Nyní se cítí dostatečně silná na to, aby svůj...
Puntík, proužek a ti druzí. Jak do textilního tisku vstupovaly vkus, umění i politika
Existuje jen málo symbolů a tvarů, které člověk nepřetavil do vzoru na látce. Některé z nich přitom ve 20. století dokázaly definovat i celou dekádu. Proč se v jedné době prosadil proužek, v jiné...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka
Blíží se horké letní dny, které pro naše nohy často znamenají pocit těžkosti, únavu a nepříjemné otoky. Jak ale poznat, že jde jen o běžnou únavu a kdy už se hlásí o slovo chronické žilní onemocnění?...
Deprese není jen špatná nálada. Jak poznat varovné signály
Snad každý někdy prožil pocity smutku, zklamání nebo frustrace. Jde o běžné emoce, které k našemu životu neoddělitelně patří. Nesmí však trvat dlouho a omezovat nás v běžném fungování. Pak už nejde o...
Když rodinu rozdělí stará křivda. Některé vztahy ještě mají šanci
Některé rodinné spory se brzy vyřeší, jiné se táhnou roky. Čas sice dokáže zmírnit největší emoce, pocit křivdy ale jen tak nezmizí a narušené vztahy potřebují víc než jen odmlku. Je to skutečně...
Jak se líčí Francouzky? Hlavní důraz kladou na sofistikovanou přirozenost
Nijak dramaticky, nijak násilně, ale vždy tak, aby se cítily dobře! To je motto Francouzek, když se upravují.
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Prada míří ke hvězdám: Luxusní módní dům oblékne astronauty pro misi na Měsíc
Prada se podílí na vývoji skafandrů pro program Artemis ve spolupráci s NASA a Axiom Space. Nejde ale jen o designový experiment, spíš o moment, kdy se luxusní móda dostává do prostoru, kde rozhodují...
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Cesta do obchodu je horší než rodinná oslava. Proč muži nesnáší nakupování
Lidé běžně chodí do práce, z práce a mezitím občas musí skočit i na nákup. Ne pro každého jde však o příjemnou aktivitu. Přečtěte si příběhy dvou žen, jejichž manželé se pro cesty do obchodu zrovna...
Prodej stavebního pozemku 1 768 m2, Charvatce
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Krásné nohy za 10 minut. Pečujte o ně od pedikúry po masáž
Období, kdy vystavujeme (nejen) nohy slunečním paprskům, začalo. Než zase vklouznete do sandálků, měli byste si doma dopřát bleskovou péči jako od profesionálů. Víc než 10 minut potřebovat nebudete!
I máma potřebuje být někdy sama. Mateřské vyhoření není jen vyčerpání
Mateřství mnoho žen popisuje jako jedno z nejkrásnějších období. Jejich život nabere jiný směr a děti se pro ně stávají středobodem vesmíru. Neustálý pocit, že je na ženě někdo závislý a ona musí být...