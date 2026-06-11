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Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?

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  8:18
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen několik hodin či dní, až po ta, která společně prožila desítky let. Některá se podařilo úspěšně oddělit, jiná zůstala spojena po celý život.
Známá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy siamská dvojčata Ve vatikánské nemocnici úspěšně rozdělili siamská dvojčata, která se narodila... Chlapci se umí sami obléct, vykoupat, najíst a pohybují se rychle pomocí dvou... Indická dvojčata Vani a Veena V Číně se narodila siamská dvojčata s jedním tělem a dvěma hlavami Carmen and Lupita Andrade Maria (L) and Consolata Mwakikuti Rabeya Islam and Rokeya Islam joy and Joyce Magsino, one of the oldest conjoined twins in the Philippines Derman and Yigit Evrensel in Antalya, Turkey

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