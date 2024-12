Žena má obří svaly, muži jí je závidí a žádají ji o ruku

Natalia tráví v posilovně šest dní v týdnu. Zaměřuje se na silový trénink s těžkými váhami. Trénink doplňuje o kardio a protahování. Klíčem k jejímu úspěchu jsou i doplňky stravy. A podle Natalie může vypadat stejně kdokoli, kdo si to usmyslí. Stačí jen chtít a nepolevovat.

Třiatřicetiletá kulturistka se také pravidelně připravuje na soutěže, kde s přehledem vyhrává, protože málokterá žena má tak obří svaly. A toho si jsou vědomi i muži, kteří ji náležitě obdivují. Nabídek k sňatku má spoustu a každý den slýchá samé lichotky.

„Kéž by někdo té malé holce tehdy řekl, ať se netrápí tím, co zrovna je. Měla jsem hodně špatné dny a nevěřila si. Dnes jsem jiný člověk a chtěla bych všem vzkázat, ať se nikdy nevzdávají a jdou si za tím, co je baví,“ uvedla na Instagramu sportovkyně.

Tam ji sleduje přes milion lidí. Kromě pozitivních zpráv chodí i ty urážející. To ale bere Natalia jako součást popularity. „Musíte s tím počítat. Zvyknete si. Uvědomíte si, že nezáleží na tom, co si o vás myslí lidé, které ani osobně neznáte,“ doplnila. Nabídky k sňatku jsou prý ale velmi příjemným zpestřením a lichotí jí, že jí muži svaly závidí. Nemá ovšem v plánu brát si cizince z druhé strany planety. Zatím se zaměřuje především na sportovní kariéru.