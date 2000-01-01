náhledy
Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže pomoct a plastiky stále vyhledává. Patří sem Dolly Partonová, Katie Price, Kylie Jennerová a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Návrhářka Donatella Versace uvedla, že plastiky nepočítá, ale jsou jich desítky. Díky nim se změnila k nepoznání a mnozí mají za to, že si jimi spíš uškodila. V poslední době se snaží opět vracet k přirozenosti a žádné další plastiky už v plánu nemá.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z největších rekordmanek je samozvaná živoucí Barbie Jessica Alvesová. Má za sebou víc než sto zákroků v celkové anestezii. Nejprve se totiž ještě jako muž měnila v „Kena“, pak uvedla, že se cítí být ženou a chce vypadat jako Barbie. A to vyžadovalo velkou spoustu plastik.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Joan Riversová chtěla plastikami zastavit proces stárnutí a nechala si udělat například opakovaně facelift. Sama pak uvedla, že právě větší počet těchto zákroků jí spíš uškodil.
Autor: AP
Americká televizní osobnost Heidi Montagová podstoupila opakovaně plastiku prsou. Také si nechala udělat několik úprav v oblasti obličeje. Podle jejích fanoušků už je plastik příliš, podle ní ji ještě nějaké v budoucnu čekají.
Autor: Reuters
Rekordmankou v oblasti plastické chirurgie je bezpochyby i zpěvačka Cher, kterou lidé podezřívají z požívání koktejlu „mládí“. Na svůj věk devětasedmdesáti let nevypadá ani v nejmenším. V jejím případě se plastiky vydařily.
Autor: Reuters
Milovnicí plastik je i Kris Jennerová, která nedávno šokovala svým dokonalým vzhledem. Za sebou má totiž facelift, který ji omladil minimálně o třicet let a další slavné dámy ji plánují následovat.
Autor: Reuters
Zpěvačka Dolly Partonová mnohokrát potvrdila svou lásku k plastikám. Díky nim vypadá stále mladě a její ňadra by jí mohla leckterá mladá žena závidět.
Autor: Instagram @dollyparton
Podnikatelka a influencerka Kylie Jennerová nejprve plastiky tajila, když však bylo všem víc než jasné, že je má za sebou, pravdu přiznala. Má několik úprav v obličeji a několikrát má upravovaná i ňadra.
Autor: Profimedia.cz
K desítkám plastik se přiznala i zpěvačka Iggy Azalea. Neodolala plastice prsou, zadku a úpravám v obličeji.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Katie Price uvedla, že se její plastiky přehouply přes jubilejní stovku. Stejně jako Jessica Alvesová tak obsazuje první příčky v „souboji“ královen plastik.
Autor: Profimedia.cz
Plastikám propadla i herečka Anna Farisová. Obličej si nechala upravit několikrát a stejně tak i ňadra.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Janet Jacksonová se do plastik zamilovala po vzoru svého dnes již zesnulého bratra, zpěváka Michaela Jacksona. Neuvedla počet zákroků, ale jsou jich desítky.
Autor: Reuters
Mezi mužskými VIP zástupci vévodí například herec John Travolta. Několikrát si nechal nastřelit vlasy a upravit obličej.
Autor: AP
Plastiky miluje i hudebník Barry Manilow. Ten chce za každou cenu docílit mladistvého vzhledu.
Autor: Reuters
Plastiky zbožňuje i Sharon Osbourne. Ta se mimo jiné zamilovala i do léku na hubnutí Ozempic. Nakonec však uznala, že jeho užívání byla chyba, protože nadělal víc škody než užitku. A protože hodně shodila na váze, potřebovala by dnes další plastiky.
Autor: Profimedia.cz
Americká komička Kathy Griffinová plastikami také „zastavuje“ čas. A má jich za sebou několik.
Autor: Profimedia.cz
Japonský zpěvák Yuta zatoužil po evropském vzhledu a nechává si obličej za pomoci plastik měnit tak, aby se co nejvíc podobal zpěvákovi Nickovi Carterovi v době jeho největší slávy s Backstreet Boys.
Autor: Profimedia.cz
Kosmetička slavných Cindy Jacksonová přiznala, že má za sebou dvaapadesát plastik. Honba za mladistvým vzhledem je zkrátka silnější než ona.
Autor: Profimedia.cz