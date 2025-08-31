|
Hvězdy, které mají za sebou extrémní počet plastických operací
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly
Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Někteří slavní milují plastiky a jsou v tomto směru rekordmany. Mají jich za sebou desítky a díky tomu si tak udržují mladistvý vzhled. Podívejte se do galerie, kdo ze zahraničních VIP si nemůže...
V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu
Osmadvacetiletá Farah Faizalová z Malajsie se v době těhotenství radovala a těšila na svého potomka, ale zároveň nesmírně trpěla kvůli svému vzhledu, který šokoval nejen ji, ale i její okolí. Její...
28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...
Kompresní punčochy? Tajná zbraň pro lehké nohy každý den
Zapomeňte na představu, že kompresní punčochy patří jen do nemocnice. Stávají se oblíbeným a praktickým doplňkem, který pomáhá ženám udržet nohy svěží a podporuje jejich krevní oběh. A to nejen při...
Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky
Že to v našem vztahu začalo skřípat, mi došlo asi po pěti letech chození. Měli jsme s přítelem dohodu, že si po vysoké škole vybudujeme kariéru, koupíme vlastní bydlení a pak začneme uvažovat o...
Móda plná náznaků. Transparentní kousky jsou chic, noste je chytře
Objevte kouzlo trendy průhledných materiálů, které do módy přinášejí špetku odvahy a odhalují ženskost v té nejryzejší podobě.
Nemějte ze sluníčka vrásky. Pomůže hydratace, kolagen i vitamin C
Sluneční paprsky jsou nejen balzámem pro duši, ale často také neúprosným testem naší pleti. Je proto to důležité pleť na slunečné dny připravit, abychom zamezili vzniku drobných vrásek, dehydrataci...
Nemoci srdce u žen. Rizikem jsou hormony, antikoncepce i životní styl
Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v Česku i ve světě. K základním rizikovým faktorům patří také vyšší koncentrace estrogenů v těhotenství či hormonální změny související s...
Horoskop na první zářijový týden: Raci projeví city, Lvy čekají nové šance
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Už se nebojím, že řeknu hloupost, říká Kvízová dáma z pořadu Na lovu
Elegantní a usměvavá, přitom neúprosná v televizních soutěžích. Dagmar Jandová, známá jako Kvízová dáma ve vědomostním pořadu Na lovu, prozrazuje, jak se z meteoroložky stala lovkyní soutěžících,...
Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem
Střední
40 min
Sladký pokrm, ze kterého se vám budou dělat boule za ušima.
Nezvedne palec, nepostaví se na špičky. Příznaky začínajícího ochrnutí, říká lékař
Degenerativní onemocnění páteře – tedy změny způsobené opotřebením páteřních struktur, nejčastěji meziobratlových plotének, kloubů a vazů – je proces, který s věkem postupuje. „Pacientům v ambulanci...
Na svá prsa myslím od rána do večera, říká žena posedlá svým hrudníkem
Menagerie Verre alias Foxy otevřeně přiznává, že je závislá na zvětšujícím se poprsí a od rána do večera nedokáže myslet na nic jiného, než právě na svůj hrudník. Její obsese se začala projevovat,...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Horko můžete porazit i cvičením. Jóga vás v parnu zklidní i osvěží
Jóga nemusí být jen dynamická a zahřívací. Zkuste zpomalit a zařaďte pozice, které zklidňují mysl, jemně protahují tělo a jsou ideální i do parných dnů.
S parfémem, nebo bez? Co o vás prozradí vaše vůně
Okolí vnímá nejenom náš vzhled, ale i vůni. A ta o nás vypovídá mnohé... Co všechno o sobě prozradíme nejen svým tělesným pižmem, ale i výběrem parfému? Možná budete překvapeni.