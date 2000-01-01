náhledy
Modelka a právnička Jade Mandongwe z Velké Británie šokovala, když se na Instagramu pochlubila proměnou. „Nenáviděla jsem své oči a malá prsa. Zvedlo mi to sebevědomí. O tom plastika je,“ myslí si. Za proměnu dala v přepočtu milion a půl korun a neměnila by. Krásná ale byla i před proměnou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Před operací se podle svých slov musel Jade malovat, než vyšla ven. Nechtěla, aby ji v práci někdo viděl nenalíčenou. Malovala se tak, aby měla víc „kočičí“ oči a užší nos. „O plastice jsem uvažovala delší dobu. Přemýšlela jsem nad mnoha zákroky a nakonec jsem se rozmyslela pro facelift. Pochopitelně jsem to konzultovala s odborníky. Nebyla jsem si jistá, jestli je takový zákrok vhodný právě pro mě,“ svěřila se žena pro Daily Mail.
Autor: Profimedia.cz
Když dříve fotila, nechávala si fotografie vylepšovat. Photoshop byl podle ní nutností, ačkoli její přátelé i tým okolo ní si to nemysleli. Upravovala si i fotografie, které přidávala na Instagram. Se svou přirozenou krásou se zkrátka spokojit nechtěla.
Autor: Profimedia.cz
Trápila jí i malá ňadra. „Nelituji jediné koruny, kterou jsem do své proměny vložila. Byly to ty nejlépe investované peníze v mém životě. Každá žena si zaslouží, aby byla přesně taková, jak se jí líbí,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Tak Jade vypadala, když se sama fotila a fotografii si upravila, než ji umístila na svůj profil na sociální síti. Tak se pravidelně prezentovala svým sledujícím.
Autor: Profimedia.cz
Ve skutečnosti bez filtrů a přikrášlení vypadala takto. To je její poslední fotografie, kterou pořídila před plastickou operací. „Byla jsem neskutečně nervózní. Bála jsem se komplikací, ale někde uvnitř jsem stále věřila, že vše dobře dopadne,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
„Když jsem se probudila z narkózy a ucítila jsem, jak mám konečně větší prsa, byla jsem neskutečně šťastná. Ten pocit se ani nedá popsat. Byla jsem oteklá a bolavá. Už tehdy jsem ale věděla, že to bude dobré,“ pokračovala.
Autor: Profimedia.cz
Tak Jade vypadala několik dnů po zákroků. „Musíte počítat s otoky a modřinami. Po zákroku nejdete hned do práce. Chvíli trvá, než si všechno sedne. Ale pak to stojí za to,“ vzkázala fanouškům.
Autor: Profimedia.cz
Z výsledku je extrémně nadšená. „Existuje velký tlak na to, abychom byli dokonalí. Chtěla jsem lidem ukázat, že krása přichází také s odvahou a zranitelností. S výsledkem jsem tak moc spokojená, že bych takovou proměnu doporučila každé ženě. Cítím se být konečně sama sebou, prostě jako nejlepší verze sebe sama. Tato transformace ale vyžaduje i určitý respekt k procesu jako takovému,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
„Chtěla bych všem říct, že na jakoukoli proměnu je třeba být připraven nejen fyzicky. I psychická stránka je velmi důležitá. Ta vás totiž po operaci podrží nejvíc,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Zároveň ale ráda ukazuje na odiv svou proměnu. „Cítím se stále na dvacet, takže jsem chtěla vypadat na dvacet,“ uvedla se smíchem.
Autor: Profimedia.cz
Nevylučuje, že by si facelift nechala udělat i za dalších patnáct let. „Dokud to půjde, jsem pro,“ říká.
Autor: Profimedia.cz