Facelift i plastika prsou před třicítkou. Modelka chtěla být dokonalá
Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...
Svůdná přitažlivost „zlobivých kluků“. Proč padáme do náručí padouchům
Proč se stává, že občas padáme do náruče mužů, kteří nám ubližují – tak trochu grázlíků se špatnou pověstí – zatímco „hodné“ kluky, kteří nás zahrnují něžnou péčí, necháváme stát stranou? „Toužíme po...
Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná
Dvaadvacetiletá Thaynara Marcondesová z Brazílie mluví o plastice prsou jako o zázraku. Nenechala si ovšem ňadra zvětšit silikonovými implantáty, ale naopak si obří poprsí nechala zmenšit. „Měla jsem...
Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží
Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...
Nejhorší jsou Lvi a Štíři. U kterých znamení zvěrokruhu nepočítat s vděkem
Někdy to vypadá, že nevděk vládne světu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu se na tomto dojmu podílejí nejčastěji. Pokud se nenajdete mezi největšími nevděčníky, není to ovšem ještě důvod k...
Užijte si relaxaci v bublinkách. Koupel vás uvolní, bylinky uzdraví
Vana plná nadýchané pěny, aromatická vůně, hořící svíčky, ideální teplota vody a stres odplouvající pryč. Pro mnoho lidí dokonalý způsob relaxace po náročném dni. Dáte si koupel?
Kosmetičtí parťáci: tyto kombinace vám zajistí nej péči
Máte pocit, že kosmetika nefunguje tak, jak by měla? Třeba ji jenom nevhodně kombinujete. Nač si dát pozor?
Byla jsem maminkou bez miminka. Dcera se narodila předčasně, říká olympionička
Dříve jsem si neuměla ani představit, že jednou budu maminka. A že bych navíc mohla být jednou z maminek předčasně narozeného miminka? To už vůbec ne. Příběh české olympijské plavkyně Petry Chocové...
Čokoládové dortíčky s mandlemi
Náročné
80 min
Vánoce se už pomalu blíží. S jakým cukrovím začnete vy?
Když nožní klenba způsobuje bolení hlavy. Primářka o skrytých příčinách bolesti
Bolest zad, mravenčení či necitlivost v okolí kloubů postihnou čas od času téměř každého. Nemusí však jít o přetížení, často je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. A existuje i spousta...
Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici
Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit
Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou...