Trápí vás tuk v oblasti obličeje? Nejste samy! I slavné ženy nemohly vystát tukový polštář pod lícní kostí ve střední části tváře, který přispívá k baculatějšímu vzhledu obličeje. Bukální tuk se dá ale trvale odstranit chirurgicky zákrokem zvaným bichektomie a VIP krásky už ho mají za sebou.
Herečka Megan Foxová si nechala kromě bukálního tuku odstranit i tuk v oblasti podbradku. A kromě toho volila i výplně, aby ještě víc zvýraznila lícní kosti.
I herečka Dove Cameronová podlehla hollywoodskému trendu a rozhodla se pro změnu. Fanoušci z jejího počínání zprvu nadšení nebyli, protože podle nich vypadala v minulosti lépe. Sama herečka je ale jiného názoru. „Nikdy jsem se necítila spokojenější a sama sebou. Tak jsem se vnímala už dávno a jsem ráda, že jsem si splnila to, jaká chci být já sama,“ uvedla na Instagramu.
Herečka Erin Moriarty proměny vzhledu miluje. Bukální tuk ji dlouhou dobu vadil, měla pro něj podle svých slov genetické predispozice. „Máme to v rodině. Jakmile si nehlídáme stravu, máme kulatý obličej,“ sdělila pro People.
S dobou jde i modelka Bella Hadidová, která jako modelka potřebuje být „in“. Výraznější lícní kosti jí sluší.
Britská herečka Sophie Turnerová si k výraznějším lícním kostem v minulosti dopomáhala líčením. Ani to ji ale nepomohlo, takže nakonec také skončila na klinice plastické chirurgie.
Posedlost vlastním vzhledem se má podle veřejnosti týkat herečka a zpěvačky Ariany Grande. Ta řeší nejen svou postavu. Má údajně bojovat s poruchou příjmu potravy a také nepřijetím sebe sama.
Velké proměny má za sebou i zpěvačka Miley Cyrusová. Bukální tuk podle ní přispíval k tomu, že vypadala stále jako holčička. A právě z tohoto období už se chtěla vymanit, proto se pro odstranění tuku rozhodla.
Málokdo v Hollywoodu za sebou má tolik zkrášlovacích zákroků a plastik jako modelka Chrissy Teigenová. Ta uvedla, že chtěla vypadat mladší, proto se pro zákrok rozhodla. „Když jste neustále v hledáčku paparazzi a jste veřejně vidět, v hlavě vám od rána do večera jede myšlenka, zda jste dost dokonalí a dost dobří. Zkoušíte dělat všechno,“ uvedla pro People.
I herečka Mila Kunisová podlehla Hollywoodu. Trend odstraňování bukálního tuku ji pohltil.
Modelka Hailey Bieberová plastiky a invazivní zákroky delší dobu odmítala. Nakonec se ale i ona pro změnu rozhodla.
Zpěvačka Katy Perry měla údajně užívat lék na hubnutí Ozempic. Ani ten ale podle odborníků nepomohl s odstraněním bukálního tuku, proto pak hudebnice zvolila ještě odstranění chirurgickou cestou. Nyní je se svou postavou a celkovým vzhledem konečně plně spokojená.
Podnikatelka a profesionální celebrita Khloe Kardashianová má za sebou po vzoru matky Kris Jennerové i svých sester z klanu Kardashianových nespočet plastik a patří sem i odstranění bukálního tuku.
Slavná už byla modelka Amelia Gray Hamlinová jako dítě. Díky matce se objevovala v časopisech a ani o tom neměla tušení. Kvůli tomu o sobě neměla příliš dobré mínění. Stále se totiž dočítala, jak je buclatá. I to ji nakonec přesvědčilo k tomu, aby si tuk z tváří nechala odstranit.
Hudebnice a herečka Sarah Hylandová si podle fanoušků odstraněním tuku z tváří nepolepšila.
Herečka Lea Michele po odstranění tuku z tváří výrazně zestárla.
Podnikatelka Lauren Sanchezová se snaží, jak jen může, aby zvrátila proces stárnutí.
Herečka Jenna Ortega je nyní v kurzu a je potřeba, aby vypadala dokonale. A na radu všemožných agentů tak podle webu Bored Panda také navštívila kliniku plastické chirurgie, kde jí bukální tuk odstranili. Zbavila se tak buclatější „dětské tvářičky“.
Herečka Demi Moore je kvůli vzhledu v médiích často propírána. Snaží se omladit všemi dostupnými způsoby.
Herečka Anna Taylor-Joy v minulosti přiznala poruchu příjmu potravy. Ani extrémní hubnutí jí ale nepomohlo zbavit se tuku v oblasti tváří. Šla tedy cestou invazivního zákroku.
Málokdo by řekl, že už je herečce Angelině Jolie padesát let. Snaží se ze všech sil vypadat stále svěže a mladistvě.
