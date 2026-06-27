Přes dva a půl roku každý den bojuje s extrémním svěděním i již zmíněnými bolestmi a neví, jak z této situace ven. „Probudím se a v celé posteli je má odloupaná kůže. Jsou jí hromady. Jsem jako had, co se svléká z kůže. Neodpadávají ze mě velké kusy, ale padá to po kousíčkách. A moje kůže pálí, jako bych hořela za živa,“ uvedla pro The Sun nešťastná žena, která připodobňuje bolest k enormního popálení od kopřiv.
Jako dítě měla ekzém na horních i dolních končetinách a rodiče s ní docházeli k dermatologovi, který jí vždy předepsal mast s kortikoidy a ona měla na čas od svědění a nepříjemných vyrážek pokoj. „Mysleli jsme si s rodiči, že děláme vše dobře. Nikdo nás neupozornil na následky dlouhodobého užívání takových mastí. Kdybychom si toho byli vědomi, nemazala bych se s nimi přes pětadvacet let v kuse. Nikdo z lékařů mi neřekl, co mi skutečně hrozí,“ pokračovala.
Po pětadvaceti letech se její stav ze dne na den rapidně zhoršil a lékaři si nevěděli rady. Musela masti vysadit a až když si sama dohledala diagnózu na internetu, lékař jí to odkýval. „Je neskutečné, že si vlastně mnohdy musíte sami najít, co vám je. Mám syndrom z vysazení lokálních kortikosteroidů. A nevím, jak to se mnou bude dál. Jen přežívám, ale neužívám si života. Lidé by měli vědět, co je může čekat, pokud budou tyto masti užívat dlouhodobě,“ podotkla.
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