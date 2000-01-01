náhledy
Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neodolaly trendu zvětšování rtů a úpravy jejich tvaru. Většině z nich změna prospěla a jsou nyní ještě smyslnější. Některé ovšem šláply vedle. Rty si nechaly zvětšit krásky jako Lisa Rinna, Hailey Bieberová, Kyle Richardsová a další.
Podnikatelka a jedna z klanu Kardashianových Khloe Kardashianová v minulosti uvedla, že si mezi krásnými sestrami vždy připadala jako ošklivka a měla potřebu se jim za každou cenu vyrovnat. To v jejím případě znamenalo hodně zhubnout a podstoupit plastické operace. Dnes už si tolik není podobná, ale uvádí, že především změna tvaru rtů pro ni byla zásadní.
Stejný případ je i modelka Kendall Jennerová, která nejdříve tvrdila, že žádné plastiky mít nechce a chce být přirozená. Vadilo jí, že se její sestry jako Kim Kardashianová mění až příliš. Nakonec si však také nechala upravit rty.
Jednou z největších proměn prošla podnikatelka a modelka Kylie Jennerová. Ta si opravdu už vůbec podobná není. Rty si nechala zvětšit poměrně dost. „Dnes jsem spokojená a myslím, že to jde poznat. Dřív jsem byla nešťastná,“ uvedla v reality show, kde vystupuje i s ostatními sestrami a jejich matkou, podnikatelkou Kris Jennerovou.
Herečka Tori Spellingová byla v minulosti proměnami sebe sama posedlá. Dnes už to tolik nepřehání, ale nedokáže se smířit s tím, že stárne a snaží se omladit alespoň pomocí dostupných neinvazivních zákroků. V minulosti si kromě zvětšení rtů nechala zvětšit například i ňadra.
Obrovskou proměnou prošla herečka Lindsay Lohanová, Zvětšení rtů u ní bylo opravdu skvělou volbou.
Pro někoho dokonalé, pro někoho příliš. Fanoušci poslední dobou vyčítají herečce a zpěvačce Arianě Grande, že má až příliš štíhlé tělo a k tomu až moc velké rty, které si nechala zvětšit.
Vylepšit rty si nechala i modelka Bella Hadidová. Půvabná byla ovšem i před svou proměnou.
Návrhářka Donatella Versace je za svou proměnu neustále kritizována. Byly však časy, kdy se sebou byla maximálně spokojená. Dnes už se opět vrací k přirozenosti. A uvažuje i nad rozpuštěním výplní ve rtech.
Televizní moderátorka Ariana Madixová si už není tolik podobná. Po změně tvaru rtů je z ní jiná žena.
Americká televizní hvězda a influencerka Brielle Biermannová má výrazně zvětšené rty. Kromě toho i jiný tvar nosu a zvětšená ňadra silikonovými implantáty.
Americká herečka Kyle Richardsová se netají tím, že je pro ni vzhled na prvním místě. A mladistvé vzezření si hodlá udržet co nejdéle. Součástí její proměny bylo i vyplnění rtů.
Manželka Justina Biebera, modelka Hailey Bieberová, si nechala v oblasti obličeje vylepšit nejen rty, ale například i nos. Rty však chtěla mít souměrné, takže si je nechala vyplnit a dnes je s jejich tvarem maximálně spokojená.
I herečka a zpěvačka Sabrina Carpenterová má za sebou lehkou úpravu rtů. Málokdo by to na první pohled poznal, ale i ona si nechala rty vyplnit, aby je měla souměrné.
Influencerka Anna Redmanová se fanouškům s novým já pochlubila téměř ihned po zvětšení rtů pomocí implantátů. Otevřeně hovořila už dříve o tom, že se cítí nekomfortně s úzkými rty a chtěla by je mít plnější. Sen si splnila až několik let poté, co se pro zvětšení rtů rozhodla. „Hodně jsem o tom přemýšlela. Stále jsem hledala pro a proti. Dnes si říkám, proč jsem proboha tak otálela,“ uvedla na Instagramu.
Americká televizní osobnost Shannon Beadorová si chce za každou cenu zachovat mladistvý vzhled. Zvolila proto botox i výplně. Nechala si například prodloužit bradu a lehce upravit i tvar rtů, aby vypadaly plnější.
Americká podnikatelka Tamra Judge si nechala rty upravit jen lehce. Chtěla zachovat jejich smyslnost. „S věkem se tvar rtů mění. Bývají užší, máte je vysušenější, vrásčitější. Stačí málo, aby se jim opět dodala plnost. Velmi to prospěje celkovému vzhledu,“ myslí si blond kráska z Miami.
Influencerka Tana Mongeau si nechala zvětšit především horní ret, protože nebyla spokojená s tím, jak jsou její rty nesouměrné. „Nelíbilo se mi, že mám horní ret užší. Trpěla jsem tím už v pubertě. Chtěla jsem mít symetrické rty,“ uvedla pro People.
Zásadní proměnou prošla i herečka Heidi Montagová. Dnes už by v ní někdo těžko poznal dříve křehkou dívenku.
Herečka Lisa Rinna byla dokonalostí dlouhé roky přímo posedlá a později uvedla, že cítila velký tlak Hollywoodu, aby byla perfektní. Nechala si také změnit tvar rtů.
