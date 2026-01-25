Zvětšené rty u slavných žen: Kdo omládl a komu zákrok spíš uškodil?

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neodolaly trendu zvětšování rtů a úpravy jejich tvaru. Většině z nich změna prospěla a jsou nyní ještě smyslnější. Některé ovšem šláply vedle. Rty si nechaly zvětšit krásky jako Lisa Rinna, Hailey Bieberová, Kyle Richardsová a další.
Když se slavné ženy rozhodnou pro změnu tvaru rtů. Khloe Kardashianová Kendall Jennerová Kylie Jennerová v letech 2013 a 2024 Tori Spellingová Lindsay Lohanová Ariana Grande Bella Hadidová donatella versace Televizní moderátorka Ariana Madixová si už není tolik podobná. Po změně tvaru... Prominentka Brielle Biermannová má výrazně zvětšené rty. Kromě toho i jiný tvar... Americká herečka Kyle Richardsová se netají tím, že je pro ni vzhled na prvním...

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

Muž si schovával jídlo na noční přejídání, nakonec zhubl desítky kilo

Roky nechtěl měnit životní styl, pak si ale muž uvědomil, jak moc mu obezita...

Jednatřicetiletý Alex Lambert-Lea si roky odkládal jídlo na večerní přejídání a pak schovával i obaly od potravin, aby na jeho závislost na jídle nepřišla jeho žena. Projedl se k obezitě a pro...

25. ledna 2026  11:28

Pořadí narození a osobnost: jací jsou prvorození a jací benjamínci

ilustrační snímek

Prevencí proti tomu, aby se děti cítily odstrčené, nebo naopak příliš privilegované, je trávit čas se všemi pohromadě a dávat si pozor na to, aby se každému dostalo náležité pozornosti. Jak se liší...

25. ledna 2026

Zázrak jménem voda. Někdy se stačí místo prášku pořádně napít

ilustrační snímek

Trápí vás bolesti hlavy, zad, jste nesoustředění a rozladění? Vaše pleť působí unaveně? Než polknete prášek a koupíte si drahý krém, napijte se.

25. ledna 2026

Hádáte se v posteli o politice? Různé preference nemusí být překážkou vztahu

Ilustrační snímek

Lišit se s někým v politických postojích dnes není žádná vzácnost. Když se nepohodnou kamarádi, snadno pak zažehnají sváry u piva. Co když si ale politicky nerozumějí dva lidé, kteří spolu žijí nebo...

25. ledna 2026

Šílíte při mlaskání a popotahování? Možná trpíte misofonií

Ilustrační fotografie

Chroupání brambůrků, popotahování nebo mlaskání. Pro někoho jde o obyčejné zvuky, jiní z nich šílí. Nemusí jít o problém sluchu, ale mozku. Příčinou může být takzvaná misofonie. Jde o neurologickou...

25. ledna 2026

25. ledna 2026

Když byl sex tabu a dvaadvacetiletá žena bez dětí divná. Století randění a vztahů

ilustrační snímek

Nemějte obavy, žádná lekce dějepisu vás rozhodně nečeká. Pojďme se společně podívat, jak se za posledních sto let proměňovalo hledání partnera, sňatky i přístup k sexu. Možná si po téhle exkurzi...

24. ledna 2026

Žena se čtyřicet let nesmála, aby zabránila vzniku vrásek

Tess Christianová

Tess Christianová je už od puberty posedlá dokonalou krásou a je pro ni důležité, aby vypadala co nejlépe. Nechce si ovšem dopomáhat plastikami nebo botoxem, takže se už před čtyřiceti lety rozhodla,...

24. ledna 2026  11:29

Elegance i osobitost. Eva Pavlová u papeže zazářila. Jak to zvládly první dámy před ní?

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Dodržení přísného vatikánského protokolu, výhradně černá barva a pečlivě volené detaily – Eva Pavlová během audience u papeže Lva XIV. ukázala, že i v prostředí plném tradic může oblečení vyprávět...

24. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Kozačky pro seniorky v zimě a na jaře. Pohodlí bez ztráty elegance

Ilustrační obrázek

Zima i začátek jara patří k nejrizikovějším obdobím roku z hlediska sněhu, ledovky, ale také deště. Dobře zvolená obuv přitom může výrazně snížit riziko pádu, a to aniž byste musely rezignovat na...

24. ledna 2026

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu

ilustrační snímek

Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...

24. ledna 2026

