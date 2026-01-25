|
Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...
Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity
Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...
Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky
Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....
První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....
Muž si schovával jídlo na noční přejídání, nakonec zhubl desítky kilo
Jednatřicetiletý Alex Lambert-Lea si roky odkládal jídlo na večerní přejídání a pak schovával i obaly od potravin, aby na jeho závislost na jídle nepřišla jeho žena. Projedl se k obezitě a pro...
Pořadí narození a osobnost: jací jsou prvorození a jací benjamínci
Prevencí proti tomu, aby se děti cítily odstrčené, nebo naopak příliš privilegované, je trávit čas se všemi pohromadě a dávat si pozor na to, aby se každému dostalo náležité pozornosti. Jak se liší...
Zázrak jménem voda. Někdy se stačí místo prášku pořádně napít
Trápí vás bolesti hlavy, zad, jste nesoustředění a rozladění? Vaše pleť působí unaveně? Než polknete prášek a koupíte si drahý krém, napijte se.
Hádáte se v posteli o politice? Různé preference nemusí být překážkou vztahu
Lišit se s někým v politických postojích dnes není žádná vzácnost. Když se nepohodnou kamarádi, snadno pak zažehnají sváry u piva. Co když si ale politicky nerozumějí dva lidé, kteří spolu žijí nebo...
Šílíte při mlaskání a popotahování? Možná trpíte misofonií
Chroupání brambůrků, popotahování nebo mlaskání. Pro někoho jde o obyčejné zvuky, jiní z nich šílí. Nemusí jít o problém sluchu, ale mozku. Příčinou může být takzvaná misofonie. Jde o neurologickou...
Zvětšené rty u slavných žen: Kdo omládl a komu zákrok spíš uškodil?
Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neodolaly trendu zvětšování rtů a úpravy jejich tvaru. Většině z nich změna prospěla a jsou nyní ještě smyslnější. Některé ovšem šláply vedle. Rty...
Když byl sex tabu a dvaadvacetiletá žena bez dětí divná. Století randění a vztahů
Nemějte obavy, žádná lekce dějepisu vás rozhodně nečeká. Pojďme se společně podívat, jak se za posledních sto let proměňovalo hledání partnera, sňatky i přístup k sexu. Možná si po téhle exkurzi...
Žena se čtyřicet let nesmála, aby zabránila vzniku vrásek
Tess Christianová je už od puberty posedlá dokonalou krásou a je pro ni důležité, aby vypadala co nejlépe. Nechce si ovšem dopomáhat plastikami nebo botoxem, takže se už před čtyřiceti lety rozhodla,...
Elegance i osobitost. Eva Pavlová u papeže zazářila. Jak to zvládly první dámy před ní?
Dodržení přísného vatikánského protokolu, výhradně černá barva a pečlivě volené detaily – Eva Pavlová během audience u papeže Lva XIV. ukázala, že i v prostředí plném tradic může oblečení vyprávět...
Kozačky pro seniorky v zimě a na jaře. Pohodlí bez ztráty elegance
Zima i začátek jara patří k nejrizikovějším obdobím roku z hlediska sněhu, ledovky, ale také deště. Dobře zvolená obuv přitom může výrazně snížit riziko pádu, a to aniž byste musely rezignovat na...
Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí
Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...
Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu
Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...