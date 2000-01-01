náhledy
V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou proměnu. Většina z nich za ni vděčí injekcím na hubnutí a jejich extrémní štíhlost děsí.
Herečka Melissa McCarthy bývala od mala „ta holka s faldíky“. Na základní škole musela poslouchat poznámky spolužáků, na střední škole už to byla nepříjemná šikana. Pak zazářila v Hollywoodu a najednou měla pocit, že i jako boubelka může být milovaná. Přesto se pak v dospělosti rozhodla pro hubnutí kvůli zdravotním problémům. A na radu kamarádky sáhla po léku na hubnutí. Injekce Ozempicu si píchala pravidelně a zhubla opravdu výrazně. Podle fanoušků už je to ale moc a její kouzlo je „tatam“.
Zpěvačka Adele se ve světě proslavila jako boubelka s dokonalým hlasem. Lidé ji ovšem kritizovali a nebylo jí to příjemné. Pro hubnutí se rozhodla až po narození syna a váhu si už roky udržuje stejnou. Hubnutí jí prospělo, ale fanoušci mají strach o její zdraví. „Prosím, už dál nehubni. Už to nejsi ty,“ píší.
Americká televizní producentka Shonda Rhimesová shodila osmašedesát kilo. Ale nebyla to pro ni procházka růžovým sadem. Udržet se bylo doslova utrpení. „Moje vášeň vždy bylo sladké. Nedokázala jsem si upřít sladkosti žádný den v týdnu. Pak jsem ovšem musela. A to bylo zatraceně těžké,“ uvedla. Nyní si pochvaluje injekce na hubnutí, protože díky nim nemá hlad ani chutě na sladké. Fanoušci už ale bijí na poplach a prosí, aby brzdila.
Herec Ethan Suplee shodil přes 130 kilogramů. Dříve byl tlouštíkem, kterého obsazovali do rolí prosťáčků. To už mu ale lezlo na nervy a hlavně mu vadilo, jak je na tom jeho celkový zdravotní stav. A tak se do hubnutí opravdu opřel. Teď ale jako by snad ani nedokázal přestat. „Myslím, že závislost na jídle jde velmi snadno překlopit do závislosti na hubnutí. Chcete další kilo dole. A pak další. Tlačíte na to. Je tam tenká hranice,“ uvedl pro People.
Syn Arnolda Schwarzeneggera Christopher prošel velkou proměnou. Ukázal se výrazně hubenější a fanynky z něj jdou „do kolen“. Některé ale už prosí, aby přestal, protože prý začíná vypadat nezdravě.
Zpěvačka Lizzo nejprve roky tvrdila, že svou tloušťku miluje a miluje každé další kilo, které přibere. Nevadily jí hejty a dál obezitu propagovala. Pak se v ní ovšem něco zlomilo a uvědomila si, jak moc nezdravý její životní styl je. Nyní se chlubí s kily, které shodila a sype si za své výroky z minulosti popel na hlavu.
Americká zpěvačka Meghan Trainorová výrazně zhubla a změnila i barvu vlasů a účes. Fanoušci spekulují nad poruchou příjmu potravy nebo závislosti na injekcích na hubnutí.
Herečka Rebel Wilsonová si za své hubnutí vyslechla snad ještě víc nenávistných výroků, než když byla obézní a lidem naopak vadila její kila navíc. „Přijde mi to opravdu směšné. Nejdřív jsem byla nechutně tlustá. Pak jsem začala moc hubnout. Pak jsem si dovolila vzít si ženu, mít dítě. A tak stále dokola. Nevím, ale asi bude lidem vadit úplně všechno,“ smála se v rozhovoru s Jimmy Fallonem. Je ale pravdou, že fanoušci se několikrát veřejně vyjadřovali, že by chtěli zpět vtipnou a boubelatou Rebelh
Remi Baderová se živila jako plus size modelka. Ale poté propadla kouzlu Ozempicu a začala hubnout. Modelingové kariéře se však chce věnovat nadále. To pobouřilo její fanoušky z dob minulých, kteří milovali právě její oblé křivky. „Už to není ona,“ říkají.
Herečka a zpěvačka Ariana Grande má podle veřejnosti pravděpodobně poruchu příjmu potravy. Její proměna je alarmující a fanoušci věří, že se brzy zase vrátí k původní postavě.
Komička a herečka Amy Schumerová nedávno ukázala své štíhlé tělo, za které také vděčí lékům na hubnutí. Jen v plavkách ji uprostřed balení na dovolenou vyfotila její maminka. Schumerová pak dala fotografii na svůj profil na Instagramu a lidé okamžitě začali komentovat její vzhled. Prý je moc hubená. V minulosti ale podle nich byla zase moc boubelatá. „Nevyberete si. Lidé mají vždy svůj názor. A myslí si, že je to ten nejlepší názor a mohou vám ho vnucovat. Pak se diví, že děláte věci podle sebe. Je to vážně k popukání. Lezou mi na nervy,“ nechala se slyšet v minulosti.
Herec Ashton Kutcher patřil v minulosti za jednoho z největších hollywoodských fešáků. Na veřejnosti se ale nyní ukázal výrazně pohublý a fanoušci si zoufají, kde je jejich milovaný idol.
Raper Jelly Roll chtěl zhubnout, aby se dožil vyššího věku. Fanoušci ale nadšení nejsou. Zmizelo prý kouzlo osobnosti.
Herečka Jenna Ortega pohubla v obličeji a fanoušci neskrývají zklamání. Její roztomilost je podle nich pryč a touží mít zpět Jennu s roztomilým obličejem.
Herečka Jennifer Lawrence zhubla jen pár kilo a pro fanoušky už je to příliš.
Herec Jonah Hill v minulosti přiznal psychické problémy, za které mohla mimo jiné i jeho obezita. „Nenáviděl jsem své tělo,“ svěřil se. Radost ale nepřišla ani poté, co zhubl. „Musel jsem si srovnat životní priority. Ale můžu říct, že jsem teď šťastnější,“ doplnil. Těžko říct, zda jsou šťastní i fanoušci, kteří ho měli jako boubelatého komika rádi.
Herečka Kate Beckinsale v poslední době výrazně pohubla a uvedla, že za tím nestojí porucha příjmu potravy, ani léky na hubnutí. Stojí za tím smutek, ze ztráty blízkých.
Herečka Kathy Bathesová se s obezitou potýkala téměř celý život. Až na „stará kolena“ díky Ozempicu zhubla. A proměnu si nemůže vynachválit. Podle fanoušků ale ztratila své kouzlo.
Nejvíc v poslední době šokuje vzhled zpěvačky Kelly Osbourne, která propadla Ozempicu stejně jako její maminka. Pod jejími příspěvky na Instagramu se to jen hemží komentáři lidí, kteří mají strach o její zdraví a prosí, aby začala normálně jíst. Kelly je ale se sebou spokojená.
Herečka Lana Del Rey také shodila pár kilo. Ale fanouškům se to tolik nezamlouvá.
Herečka Michelle Yeohová má dole jen čtyři kila, podle fanoušků už je to ale příliš.
Moderátorka Oprah Winfrey je díky Ozempicu štíhlá jako proutek a spokojenější, než kdy předtím. To se ale nedá říct o fanoušcích. Ti už ji prosí, ať dál nehubne.
Hubnutí moderátorky Sharon Osbourne je odstrašující. Bohužel totiž nedokáže po užívání Ozempicu přibrat. “Moje tělo má takovou reakci, že nemohu nabrat váhu. Vím, že už jsem velmi štíhlá, nevím, jak to bude dál,“ poznamenala.
Herečka Nikki Glaserová už nechtěla být oplácaná, tak se opřela do cvičení a posilování a výrazněji zhubla. Podle fanoušků už to ale není ona.
Pohubla i herečka Selena Gomezová. A fanoušci jsou zklamaní, protože ji měli rádi , když byla „oplácanější“.
Ozempic si oblíbila i tenistka Seerena Williamsová a díky němu zhubla. Její fandové ale nadšení tenistky tolik nesdílí.
S hubnutím díky Ozempicu je spokojená i herečka Whoopi Goldbergová. Ale prý už to není ona a měla by naopak pár kilo zase nabrat.
