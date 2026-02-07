Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou proměnu. Většina z nich za ni vděčí injekcím na hubnutí a jejich extrémní štíhlost děsí.
Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach. Herečka Melissa McCarthy s váhou bojuje celý život. Miluje jídlo a nedokáže si... Adele Americká televizní producentka Shonda Rhimesová shodila osmašedesát kilo. A jak... Ethan Suplee shodil přes 130 kilogramů. Syn Arnolda Schwarzeneggera Christopher prošel velkou proměnou. Ukázal se... Lizzo Americká zpěvačka Meghan Trainorová výrazně zhubla a změnila i barvu vlasů a... Rebel Wilsonová Remi Baderová Ariana Grande Amy Schumerová

7. února 2026

