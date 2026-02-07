|
Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce
Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí
Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...
Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru
„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...
Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování
Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...
Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách
Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...
Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa
Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...
Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé
I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...
Hlíva jako elixír zdraví. Hlídá cholesterol a posiluje imunitu
Je k dostání po celý rok, výborně chutná a tělu dodává přesně to, co potřebuje. Hlíva ústřičná obsahuje cenné vitaminy, minerály i vlákninu a prospívá imunitě, trávení, cévám i pokožce. Skvělá volba...
V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...
Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026
Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte...
Hrozný make-up. Sítě baví i rozděluje trend, který si utahuje z fanynek MAGA
Možná jste v posledních měsících zaregistrovali trend konzervativní dívky, který stvořila komička Suzanne Lambertová známá ze sociálních sítí. Někdy je označován také jako MAGA make-up nebo...
Styděla se za ni vlastní dcera, tak žena radikálně zhubla
Jednačtyřicetiletá Bethany Wraggová vážila sto tři kilo, když zažila nejvíce ponižující okamžik ve svém životě. Tehdy jí vlastní dcera řekla, že se za ni stydí. „Byla jsem nejtlustší maminkou....
Výhodné nákupy, podcast, osobnosti i charita. Magazín Ona Dnes je s vámi 20 let
Před dvaceti lety přišla na svět pondělní příloha deníku MF DNES Ona Dnes a s ní také internetová stránka Ona, která je dnes jako magazín součástí zpravodajského portálu iDNES.cz. Pojďte si s námi...
Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy
Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!
Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči
Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.
Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím
Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...
Hudba nás doprovází všude, poté máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka
Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho...
